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6株老樹採遭「斷頭式修剪」 甲仙愛樹居民發出怒吼

2019-07-12 19:32聯合報 記者徐白櫻╱即時報導

南橫三星遊客中心老樹廣場林木成蔭，近日6棵老樹被工人進行齊頭式修剪，樹身幾乎被攔腰截斷，愛樹人士難過不已，樹木專家更警告，非專業修剪可能導致樹木生病。地主台糖公司表示，修剪樹木非高雄市列管老樹，因鄰近住戶多次陳情才雇工修剪，擔心樹木傾倒波及民宅。

八八風災前，甲仙形象商圈協會向台糖公司租賃廳舍成立南橫三星暨甲仙遊客中心，遊客中心曾陪伴甲仙居民走過災後重建，後來還成立甲仙人展藝中心，直至去年10月因經費籌措不易熄燈關門。

遊客中心旁廣場栽種6株高大林木，分別為樟樹與桃花心木，樟樹樹齡約50年。近日地主雇工修剪，居民發現，原本高度十幾米的老樹被工人「斷頭」，粗暴修樹引發眾怒。

「老樹被砍成這樣，不死也殘廢了。」居民抱怨說，台糖沒有保育觀念，老樹陪伴甲仙人數十年，砍樹怎能亂無章法。甲仙形象商圈總幹事陳誌誠指出，過去租用建物12年，商圈成員用心呵護老樹，甚至將修剪下來的枝幹製作桌子延續生命，工人怎能狠心將老樹剃成光頭。

高雄市樹保委員黃吉村表示，全樹任何部位皆具有儲存能量功能，砍掉這麼大部分，等於營養大量耗損，尤其目前是生長期，營養大量集中在樹葉，這種大砍影響很大，樹木會很難因應高溫、積水與病蟲害侵襲，就像人體大腿上出現一條又長又深的傷口，對健康影響很大。

台糖公司旗山糖廠資產課表示，進入雨季後，鄰近居民多次陳情，基於安全問題雇工修剪，考量甲仙路途遙遠，工人才一口氣將枝葉全數修剪掉。

6棵老樹被工人修剪成「光頭」，愛樹居民痛心不已。記者徐白櫻／攝影
6棵老樹被工人修剪成「光頭」，愛樹居民痛心不已。記者徐白櫻／攝影
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老樹廣場原本綠意盎然，以前社區居民喜歡聚集在大樹下舉辦活動。記者徐白櫻／翻攝
老樹廣場原本綠意盎然，以前社區居民喜歡聚集在大樹下舉辦活動。記者徐白櫻／翻攝
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老樟樹與桃花心木歷經數十年長成大樹，居民批評台糖公司修樹方式過於粗暴。記者徐白櫻...
老樟樹與桃花心木歷經數十年長成大樹，居民批評台糖公司修樹方式過於粗暴。記者徐白櫻／攝影
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南橫三星暨甲仙遊客中心曾是居民的集會所，去年起甲仙形象商圈協會不再租賃，空間閒置...
南橫三星暨甲仙遊客中心曾是居民的集會所，去年起甲仙形象商圈協會不再租賃，空間閒置至今。記者徐白櫻／攝影
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南橫高雄市八八風災
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