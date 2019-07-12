親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

林志成再下戰帖！館長霸氣回10個字 戳中網友笑穴

西瓜採收前3天遭大雨浸泡 韓國瑜勘災嘆「非常難過」

2019-07-12 17:33聯合報 記者徐白櫻╱即時報導

近日豪雨致災，高雄瓜果類受損嚴重，總金額達187.4萬元，災損數字仍持續增加中。高雄市長韓國瑜今天下午勘查岡山西瓜田受損情況，農民抱怨，西瓜再過3天能採收，一場豪雨導致整個產季心血全無。聽取農民心聲後，韓國瑜表示，看見這麼多瓜類農作物受損很難過，希望農業局快點啟動補償、補貼政策，降低農友損失，另有農路受損部分，市府也會加強修補。

市府農業局指出，近期受西南氣流連續降雨影響，北高雄岡山、燕巢、阿蓮等地香瓜及西瓜產區出現水傷農損，至7月11日止，全市共有187.4萬元農損，主要受害作物為香瓜、西瓜與木瓜等瓜果類，受災面積約111.5公頃。

今天下午，高雄市長韓國瑜、農業局長吳芳銘等人前往岡山勘災，瓜農陳水進說，田間種植4.3公頃西瓜，10日晚間豪雨侵襲，大水漫入田區，積水最深處達小腿肚；西瓜整晚浸泡在水中，天氣放晴後，高達8成受損，損失粗估達70萬元，受損西瓜再過3天就能採收，心裡好無奈。

市府農業局長吳芳銘表示，各地公所加緊確認災損，下周一邀集改良場、農糧署組成災情確認小組，若達救助標準，立即陳報中央爭取救助。

韓國瑜表示，農民朋友辛苦一段時間等收成，不料遇到天上下大雨，看見這麼多農作物瓜類壞掉，心裡非常難過，希望農業局趕快啟動補償、補貼政策，降低農友損失；農路受損情況也很嚴重， 會趕快加強修補。視察瓜田災損後，韓國瑜轉往梓官集貨場視察高麗菜滾動倉儲的準備情況。

高雄市長韓國瑜（左）前往岡山瓜田勘災。記者徐白櫻／攝影
高雄市長韓國瑜（左）前往岡山瓜田勘災。記者徐白櫻／攝影
分享
北高雄西瓜受損慘重，即將採收的西瓜因豪雨浸泡導致水傷腐壞。記者徐白櫻／攝影
北高雄西瓜受損慘重，即將採收的西瓜因豪雨浸泡導致水傷腐壞。記者徐白櫻／攝影
分享
西瓜泡水後快速腐壞，高雄市長韓國瑜看著一粒腐壞西瓜，直嘆好可惜。記者徐白櫻／攝影
西瓜泡水後快速腐壞，高雄市長韓國瑜看著一粒腐壞西瓜，直嘆好可惜。記者徐白櫻／攝影
分享

韓國瑜岡山災損
夏天來襲 降溫好妙招 不開冷氣也可以超級「冰」

相關新聞

保障君鴻445員工權益 高市勞工局加開權益說明會

2019-07-12 16:36

用談戀愛的態度創作 腦麻畫家阿瀨出書了

2019-07-12 15:05

亞洲唯一「方塊海」浪漫見證 馬祖補助準新人婚攝

2019-07-12 11:31

消滅銀膠菊 金門移除2萬公斤

2019-07-11 23:59

再造鳳山 打造高雄新東區

2019-07-11 23:22

含6成果泥 燕巢「醜芭怪」冰棒搶市

2019-07-11 23:17

為癲癇愛女 他研發生酮麵包

2019-07-11 23:15

小琉球推減塑 廢棄浮球變招牌

2019-07-11 23:11

高市慰問教召後備軍人 贈加菜金

2019-07-11 23:08

無人機考照 屏科大培育師資

2019-07-11 23:06

屏東眷村修復 71幢明年完工

2019-07-11 22:30

兩岸故事四城巡展 從高雄出發

2019-07-11 22:23

「超級南」也是「超級難」！2019台灣設計展屏東登場

2019-07-11 21:17

「海峽號」今天低調首航 福建平潭可搭船抵高雄

2019-07-11 19:46

八大行業打滾浪子回頭 吳俊緯展開「玩皮」人生

2019-07-11 17:14

議員質疑好玩卡廠商資金來自中國 潘恒旭：只是合作

2019-07-11 16:22

金門秋節家戶配酒 縣府敲定8月5日金湖開賣

2019-07-11 15:18

屏東眷村舊好勝市集登場 鄧麗君小時候也曾造訪

2019-07-11 15:07

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00

聽見大海的求救聲！ 赴小琉球指名這招牌 環保護生態

2019-07-11 12:56
看更多

熱門文章

今晚9點生人迴避 新竹市金山街附近將舉行送煞儀式

2019-07-12 11:59

gogoro首推共享運具 桃園8月中旬將投放千輛

2019-07-11 20:19

北市通過大彎北「就地合法」 學者嘆：這市府沒救了

2019-07-11 21:16

竹南媽祖53庄大遶境 8月底睽違22年重現

2019-07-12 08:05

私房景點！宜蘭員山「螃蟹冒泡」 湧泉涼一夏

2019-07-12 08:55

恐龍來啦！烘爐地回到侏羅紀 拍照打卡超夯

2019-07-12 08:18

郭台銘訪視「癌症村」 鄭文燦指示草漯設安置住宅

2019-07-11 21:35

大彎北「就地合法」北市火速通過 再加碼小降回饋金

2019-07-11 18:43

影／嘉義「遊山玩水趣」 讓學校變成水樂園

2019-07-12 11:35

獨／回暖暖民眾喊選市長 許效舜：有機會就拚了

2019-07-12 13:56

影／大吊車突故障 尖苗公路2國小陸橋改12、13日晚拆除

2019-07-11 19:38

最狂加建！員林透天厝5樓變7樓 公所勒令停工

2019-07-11 18:27

美少女拍照行銷嘉義市 黃敏惠：讓大家看見嘉義的美

2019-07-11 22:42

牽水狀變網美道具 在地人驚：回家肩膀有沒特別重？

2019-07-12 11:31

蟲蟲危機後新問題 彰縣每年1.3萬噸死豬死雞何處去

2019-07-12 08:53

「超級南」也是「超級難」！2019台灣設計展屏東登場

2019-07-11 21:17

「海峽號」今天低調首航 福建平潭可搭船抵高雄

2019-07-11 19:46

大彎北商業宅就地合法公平嗎？柯文哲：大家撈到好處

2019-07-12 12:07

蘇澳冷泉試營運 大眾池免費

2019-07-11 23:58

斥資近9千萬元後鎮抽水站啓用 大新營區更有保障

2019-07-12 11:59

布袋前鎮代錢用在鋪路助人 車禍驟逝存摺剩2千餘元

2019-07-11 20:12

再造鳳山 打造高雄新東區

2019-07-11 23:22

193線南段第一期拓寬預計10月完工 電桿同步地下化

2019-07-12 10:12

嘉縣「蚊子港」活化 公主布袋國際遊艇港下周開幕

2019-07-12 13:06

影／這個村自組女茶隊 15名女茶手考取製茶士證照

2019-07-12 13:24

搶救寺廟「二通三瓜」木棟架捐台南 癌末老人完成心願

2019-07-12 14:59

國民黨公告新莊立委提名作業 陳明義、陳茂嘉表態爭取

2019-07-12 12:00

西瓜採收前3天遭大雨浸泡 韓國瑜勘災嘆「非常難過」

2019-07-12 17:33

金山荷花池不是秋行軍蟲 確認是相似的斜紋夜盜蛾幼蟲

2019-07-11 19:22

新北板橋凱撒、趣淘漫旅台北 獲選全台十大金級環保旅館

2019-07-12 12:54

新北推「步旅行」 淡蘭古道美食饗客

2019-07-11 23:55

聯合再生能源 湖口廠將裁員239人

2019-07-11 23:31

竹市每年多花3645萬 提高教師編制員額

2019-07-11 23:28

私房景點／宜蘭員山「螃蟹冒泡」 湧泉清涼一夏

2019-07-11 23:50

亞洲唯一「方塊海」浪漫見證 馬祖補助準新人婚攝

2019-07-12 11:31

oBike拆成廢鐵 北市1輛賣70元

2019-07-11 23:51

國民黨嘉義市立委初選傅大偉出線 「有信心贏」

2019-07-12 16:37

未來2年完成41處公園 新北將借鏡芬蘭經驗

2019-07-11 19:32

嘉義鐵道藝術村將拆4座倉庫 藝術家串連保留

2019-07-12 08:54

北市公車友善運動 老乘客跌倒率沒減

2019-07-12 00:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top