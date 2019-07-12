西瓜採收前3天遭大雨浸泡 韓國瑜勘災嘆「非常難過」

2019-07-12 17:33 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



近日豪雨致災，高雄瓜果類受損嚴重，總金額達187.4萬元，災損數字仍持續增加中。高雄市長韓國瑜今天下午勘查岡山西瓜田受損情況，農民抱怨，西瓜再過3天能採收，一場豪雨導致整個產季心血全無。聽取農民心聲後，韓國瑜表示，看見這麼多瓜類農作物受損很難過，希望農業局快點啟動補償、補貼政策，降低農友損失，另有農路受損部分，市府也會加強修補。

市府農業局指出，近期受西南氣流連續降雨影響，北高雄岡山、燕巢、阿蓮等地香瓜及西瓜產區出現水傷農損，至7月11日止，全市共有187.4萬元農損，主要受害作物為香瓜、西瓜與木瓜等瓜果類，受災面積約111.5公頃。

今天下午，高雄市長韓國瑜、農業局長吳芳銘等人前往岡山勘災，瓜農陳水進說，田間種植4.3公頃西瓜，10日晚間豪雨侵襲，大水漫入田區，積水最深處達小腿肚；西瓜整晚浸泡在水中，天氣放晴後，高達8成受損，損失粗估達70萬元，受損西瓜再過3天就能採收，心裡好無奈。

市府農業局長吳芳銘表示，各地公所加緊確認災損，下周一邀集改良場、農糧署組成災情確認小組，若達救助標準，立即陳報中央爭取救助。