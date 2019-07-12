劉馬力屏美策展 保持信念突破Frontier

2019-07-12 17:26 中央社 屏東12日電



屏東出生的旅外插畫家劉馬力以舒適圈Frontier（邊境）為題策展，紀錄與紀實攝影師Ryan Libre一起開車跑遍美國6個州的探索之旅，盼傳遞給觀賞民眾「保持信念突破Frontier」。

在屏東縣政府文化處邀請下，劉馬力返鄉舉辦創作展，與美籍攝影師Ryan Libre自7月13日至9月1日在屏東美術館201室，共同以「公路旅行：他的舒適圈，我的新境界」展出水彩插畫及攝影作品共26幅。

劉馬力從小就愛畫畫，是個左手拿筆畫畫、右手握滑鼠做平面的插畫與設計工作者，曾以獨立刊物「吃小吃」介紹屏東家鄉味，於台灣北中南各藝廊、東京Tokyo Art Book Fair展覽；並刊登於小日子、大誌、dpi、自由時報週末版等報章雜誌。目前因電影美術工作經常往返東亞國家，旅居泰國、美國等地。

Ryan足跡踏遍50幾個國家，曾旅居任教日本、泰國。有豐富的紀實作品與經驗，更以拍攝緬甸北部獨立國家克欽邦（Kachin State）的難民議題與攝影教學為重、成立Documentary Arts Asia、Everyday Kachin等非營利藝文單位與媒體平台，協助推廣當地難民自力更生，至今十多年；目前正籌備克欽邦與泰北難民題材的電影拍攝計畫。

劉馬力表示，Frontier直譯「邊疆、邊境、邊界」，也是舒適圈的反義詞。這次的作品是2人開著車跑美國6個州，途經墨西哥與印地安文化交匯共榮的新墨西哥州、像是與外星人連線對談的鋁箔風格民宅、印地安人樣貌與羽毛裝飾的聖母像、還有傳說中的66號公路、在大峽谷國家公園野餐等待月亮升起停泊在山原平台上、夜晚在紅木原始森林國家公園迷路、被暴風雪預報追著在鹽湖城趕路等。

對從小在搬家與旅途車上長大、旅居各地的RyanLibre，這段臨時睡在車上睡在帳篷裡、偶爾爆胎偶爾迷路、風雪中換雪鍊的旅行完全是舒適圈，而台灣土生土長的插畫工作者劉馬力則是無法接受旅途中不在掌控與預料之內，這一路上有各種的爭執和笑鬧。

文化處說，2人以東、西方不同視角呈現作品，於7月13日上午11時舉行開幕茶會，下午2時藝術家講座，歡迎民眾參加。