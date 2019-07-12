保障君鴻445員工權益 高市勞工局加開權益說明會

2019-07-12 16:36 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



君鴻國際酒店公司7月5日無預警歇業，高雄市勞工局昨、今兩天為400多名員工舉行勞動權益說明會，除派員到場協助勞工說明權益問題，並提供勞工有關請領失業給付、職業訓練及就業服務等資訊。

高雄市勞工局長王秋冬表示，君鴻公司如因歇業解散而有積欠勞工工資、資遣費或退休金的情事，勞工局將主動協助勞工申請勞資爭議調解及歇業事實認定，以利勞工後續向勞保局申請工資墊償。君鴻已於7月5日當日發放6月份薪資及開立非自願離職證明書，因7月份薪資因尚未核算，將連同勞工特別休假未休畢折算工資，於8月6日發薪日同步發放。

君鴻公司許多員工參加了權益說明會，王秋冬表示，勞工若有訴訟需求，勞工局將提供免費律師諮詢服務及訴訟扶助資訊等，以維護勞工權益，勞工局將持續關注公司後續處理情形，協助勞工爭取應有的勞動權益。

高雄市勞工局主祕皮忠謀表示，依大量解僱勞工保護法規定，君鴻酒店解僱勞工人數扣除建教生及實習生後，人數計445人，已達法定解僱人數，應於60日前通報勞工局。因君公司未依規定辦理，勞工局將依法裁處。