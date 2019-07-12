縮短數位城鄉落差 資策會贈30台再生電腦到屏東

2019-07-12 16:26 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



為縮減城鄉數位落差，財團法人資訊工程策進會發起「原鄉部落，數位關懷」再生電腦捐贈計畫，屏東縣唐榮國小今日舉辦捐贈儀式，總共捐贈30台再生電腦及剪輯軟體威力導演，給予唐榮國小、瑪家鄉全人關懷協會、台灣豐盛生命國際發展協會，另外，也在現場教授學生如何應用軟體，剪輯出屬於自己的影片。

資策會國際處長黃瓊雅表示，再生電腦有的源自二手電腦回收、有的是政府資產汰舊，企業界也協助維修，再生電腦除了能為環保盡一份力，也能提升偏鄉部落的數位應用能力，另外，贈與剪輯軟體，是希望讓孩子們能透過影像拍攝、剪輯，用畫面講述家鄉的故事，再透過網路平台讓全世界的人都看得見。

資策會表示，送電腦到偏鄉起於2004年，在921震央南投縣中寮鄉，建置全國第一個數位機會中心，縮減數位落差，截住偏向創造數位機會，目前在國內7個縣市佈建14個數位機會中心，東南亞、中南美洲國家也成立115處，培育超過75萬國外學員，今年更將數位機會中心拓展到南太平洋島國。