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新加坡金門會館將邁入150週年 邀楊鎮浯參加

2019-07-12 15:36中央社 金門縣12日電

新加坡金門會館主席蔡其生今天率團拜會金門縣長楊鎮浯，邀請楊鎮浯明年參加金門會館建館150週年紀念，協助推廣金門文化，讓下一代鄉僑了解家鄉，一同邁向未來里程碑。

新加坡金門會館前身是浯江孚濟廟，倡議於1870年，正式成立於1876年，崇祀墾辟金門的唐朝聖侯恩主公陳淵。1985年1月正式註冊「金門會館」，1986年在慶利路興建壯觀的金門會館大廈。

蔡其生表示，為了籌備新加坡金門會館150週年紀念，這次專程來金，邀請楊鎮浯屆時參與盛會，同時也向已擔任縣長7個多月的楊鎮浯致賀。

蔡其生說，新加坡有10萬金門鄉親，東南亞鄉僑也有60、70萬，利用150週年慶的平台，可以強化鄉僑的感情；他指出，慶典高潮在2020年7月17日的「金門之夜」 晚宴，期盼縣府協助邀請金門表演團隊前往獻藝，把金門民俗文化同帶到新加坡，透過慶典讓年輕子弟更深了解金門傳統文化，同時也讓老一輩鄉賢回憶童年家鄉往事。

除了金門之夜，蔡其生說，會館還將舉行「雙島論壇」，讓金門和新加坡這兩個海島人士討論，金門這個小小的島嶼能孕育出這麼多鄉賢，移民南洋，在新加坡等地白手起家，光宗耀祖的特質。會館同時計劃出版金門鄉僑南洋打拚畫冊，記錄先賢奮鬥史。

楊鎮浯對星國金門會館維繫鄉僑權益的貢獻表示感謝，並肯定雙島論壇的精神，他表示，金門地處兩岸特別位置，從過去的兩岸對峙轉換成當今兩岸交流的最前線，以目前氛圍來看，金門是有許多發展契。他說，縣府現正規劃多個面向，加上與對岸配合推出先行先試措施，期盼能在明年150週年會慶上報告初步進展。

除了蔡其生，拜會縣府的還有金門會館總務李志遠、財政黃正發、外事主任方耀明、會員事務主任洪奕冠和執行秘書陳琦。得知縣府團隊17日將到新加坡和馬來西亞參訪，大家相約新加坡再見。

金門新加坡楊鎮浯
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