用談戀愛的態度創作 腦麻畫家阿瀨出書了

2019-07-12 15:05 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



屏東縣排灣族傳統紋畫藝術家秦榮輝（阿瀨），從因腦性麻痺，導致左半身無力，握筆作畫對他而言相當吃力，不過，他仍樂觀投入創作10餘年，阿瀨形容自己喜歡用「談戀愛」的態度來創作，自己也從圖畫裡揮灑作詩的靈感，並將多年創作成果集結，今天（12日）舉行新書發表會，發表第一本畫冊「百步蛇阿瀨的紋畫天空」，除了圖紋藝術，還有他一路走來面對傳統文化漸漸流失所寫下的情感與感觸。

48歲的秦榮輝，出生於泰武鄉武潭村人，阿瀨是他的族名，從小就熱愛作畫，排灣族傳統圖騰百步蛇、陶壺、人面等，皆啟發他創作靈感，高職就讀廣告設計科，奠定藝術設計基礎；阿瀨以油性簽字筆、直尺，畫出黑與白的圖騰畫，約在27歲正式投入創作，以單色線條、漸層手法，建構出自我繪畫風格。

阿瀨形容自己喜歡用「談戀愛」的態度來創作，也喜歡用情人的心態來描寫文化，將彼此的心靈分享開啟，在心與心的對話裡，讓欣賞者能有多一種認識自己文化的方式，也能從彼此交流裡激起更多的浪花，更多一份對傳統文化藝術的情感交集。

阿瀨說，出版畫冊圓了自己人生夢想，除保留其紋畫藝術，也有著一份使命感，將族群文化用不同角度呈現， 盼提供給對紋畫藝術有興趣的後進學習參考。