亞洲唯一「方塊海」浪漫見證 馬祖補助準新人婚攝

2019-07-12 11:31 中央社 馬祖12日電



馬祖奇景「方塊海」。圖／連江縣交通旅遊局提供 分享 facebook

連江縣政府到8月30日止補助20對準新人婚紗攝影，每對新台幣1萬2000元，讓準新人有機會與世界奇景「方塊海」及莒光代表性景點合影，還可參加「愛在莒光」婚攝比賽，總獎金15萬元。

「方塊海」是浪潮因地形及海流關係，在西莒島坤坵沙灘交會成為方格狀奇特景象。

準新人只要以「方塊海」為拍攝主場地都可報名攝影比賽，第1名5萬元；第2名4萬元；第3名3萬元；第4名2萬元；第5名1萬元。