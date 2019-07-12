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亞洲唯一「方塊海」浪漫見證 馬祖補助準新人婚攝

2019-07-12 11:31中央社 馬祖12日電

馬祖奇景「方塊海」。圖／連江縣交通旅遊局提供
馬祖奇景「方塊海」。圖／連江縣交通旅遊局提供
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連江縣政府到8月30日止補助20對準新人婚紗攝影，每對新台幣1萬2000元，讓準新人有機會與世界奇景「方塊海」及莒光代表性景點合影，還可參加「愛在莒光」婚攝比賽，總獎金15萬元。

「方塊海」是浪潮因地形及海流關係，在西莒島坤坵沙灘交會成為方格狀奇特景象。

準新人只要以「方塊海」為拍攝主場地都可報名攝影比賽，第1名5萬元；第2名4萬元；第3名3萬元；第4名2萬元；第5名1萬元。

攝影比賽婚紗奇景馬祖
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