漁民意外捕獲罕見玳瑁 水試所將擇期野放

2019-07-11 23:47 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



金門新湖漁港外海1隻海龜因誤觸漁網遭誤補，撈起後發現是罕見的玳瑁，這也是金門首次發現玳瑁，這隻玳瑁腸道內有疑似圓圈樣線狀金屬物質，目前已先安置在金門水試所，待健康狀況恢復後，將擇期野放回大海。

金門縣水試所表示，這隻玳瑁是7月4日在金門南海岸被漁民誤捕上岸，漁民將其帶至金湖漁港後，趕緊通報，由專業人員進行相關檢查。

金門縣野生動物救援暨保育協會獸醫師王鈺明說明，成年玳瑁體型可達到1公尺左右，這隻玳瑁則重約3.2公斤，外表雖無任何外傷，但是外觀可見背甲約3分之2的面積，佈滿了青苔樣的褐色物質，嘴角發現一約1.5公分條狀鋼刷碎屑，精神及爬行能力尙佳，經過抽血與X光檢查後，發現腹中有疑似圓圈樣線狀金屬物質，疑似有吃到異物。

王鈺明說，她將觀察重點放在其排泄狀況是否有異物，但連日來，牠的排泄物主要是魚骨以及甲殼類為主，並無其他異物；而抽血則發現其肌肉與腎臟指數偏高，懷疑肌肉有所損傷，正持續觀察當中。因為這隻玳瑁是被漁民誤捕，剛開始擔心牠可能會有嗆傷的情形發生，所以才需要留置，接下來將會逐步增加牠的食物量以及水位，待其恢復正常後，就會選擇適當時機野放。

金門縣水試所海洋課技士陳盈廷指出，目前的海龜收到通報都是死亡個體，此次救傷的玳瑁是今年首次通報的誤捕活體，同時也是金門海域有紀錄以來第一次發現蹤跡，過往發現的海龜類都是綠蠵龜。