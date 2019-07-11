親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

高市慰問教召後備軍人 贈加菜金

2019-07-11 23:08聯合報 文／楊濡嘉

圖／高雄市民政局兵役處提供
圖／高雄市民政局兵役處提供
分享

高雄市民政局長曹桓榮昨天代表高雄市長韓國瑜到屏東新開營區慰問後備軍人教育召集部隊，並致贈加菜金。曹桓榮感謝後備軍人長期以來協助高雄市投入各項救災防災工作，也期勉後備部隊能夠專注戰訓本務，精進強化後備動員訓練成效，為國家充實後備動員能量。

高雄市軍人韓國瑜教召
夏天來襲 降溫好妙招 不開冷氣也可以超級「冰」

相關新聞

再造鳳山 打造高雄新東區

2019-07-11 23:22

消滅銀膠菊 金門移除2萬公斤

2019-07-11 23:59

含6成果泥 燕巢「醜芭怪」冰棒搶市

2019-07-11 23:17

為癲癇愛女 他研發生酮麵包

2019-07-11 23:15

小琉球推減塑 廢棄浮球變招牌

2019-07-11 23:11

無人機考照 屏科大培育師資

2019-07-11 23:06

屏東眷村修復 71幢明年完工

2019-07-11 22:30

兩岸故事四城巡展 從高雄出發

2019-07-11 22:23

「超級南」也是「超級難」！2019台灣設計展屏東登場

2019-07-11 21:17

「海峽號」今天低調首航 福建平潭可搭船抵高雄

2019-07-11 19:46

八大行業打滾浪子回頭 吳俊緯展開「玩皮」人生

2019-07-11 17:14

議員質疑好玩卡廠商資金來自中國 潘恒旭：只是合作

2019-07-11 16:22

金門秋節家戶配酒 縣府敲定8月5日金湖開賣

2019-07-11 15:18

屏東眷村舊好勝市集登場 鄧麗君小時候也曾造訪

2019-07-11 15:07

坐山觀海 來墾丁當一頭懶牛

2019-07-11 11:46

金門青年賣蚵嗲 傳承古早味

2019-07-10 23:46

鳳山「失智友善社區」 打造愛的世界

2019-07-10 23:28

澎湖中正、永安橋改建 交部允補助

2019-07-10 23:26

我們幫你！ 巡山員救援受困獼猴

2019-07-10 23:25

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00

聽見大海的求救聲！ 赴小琉球指名這招牌 環保護生態

2019-07-11 12:56

影／北漂青年陳鴻瑄返鄉創業 老家開賣古早味蚵嗲

2019-07-10 23:02
看更多

熱門文章

影／蛇吞愛鳥！出國返家鳥籠內剩1條蛇 心都碎了

2019-07-11 13:26

要命的巧合！ 台二線死亡車禍昨奪1命3年前同天也奪1命

2019-07-11 08:56

郭台銘吃的廟口大麵炒 文史作家：那是台灣古早麵滋味

2019-07-11 10:43

鹿谷鄉要開徵10元觀光捐！南投縣府：地方捐要中央核定

2019-07-11 11:25

影／台中療癒系落羽松祕境期間限定？吸引民眾探訪

2019-07-11 07:47

gogoro首推共享運具 桃園8月中旬將投放千輛

2019-07-11 20:19

金門秋節家戶配酒 縣府敲定8月5日金湖開賣

2019-07-11 15:18

北市通過大彎北「就地合法」 學者嘆：這市府沒救了

2019-07-11 21:16

埔里垃圾外運又被「退貨」 清潔隊將加強破袋稽查

2019-07-11 14:46

大彎北「就地合法」北市火速通過 再加碼小降回饋金

2019-07-11 18:43

竹市勞工學苑明開放報名 20種課程免費學習

2019-07-11 17:07

影／福隆海邊出現沙龍捲風 遊客驚呆

2019-07-11 17:45

已故嚴凱泰善舉不熄 續捐北市環保市民工百萬保險金

2019-07-11 12:23

影／大吊車突故障 尖苗公路2國小陸橋改12、13日晚拆除

2019-07-11 19:38

桃園龜山200戶 15日晚上10點起停水8小時

2019-07-11 15:01

嘉義市防空汙 環保局：換購電動車最高補助3萬元

2019-07-11 12:30

最狂加建！員林透天厝5樓變7樓 公所勒令停工

2019-07-11 18:27

機車沒定檢被攔查 桃市環保局7月起直接開罰500元

2019-07-11 13:49

楊文科宣布12年國教向下延伸：新竹縣小一開始教英語

2019-07-11 16:00

郭台銘訪視「癌症村」 鄭文燦指示草漯設安置住宅

2019-07-11 21:35

王功漁火節剝蚵、烤蚵來嚐鮮 燈塔扭蛋機限定優惠

2019-07-11 13:10

中市自由停車場一樓兩治 民眾霧煞煞

2019-07-11 17:07

「海峽號」今天低調首航 福建平潭可搭船抵高雄

2019-07-11 19:46

員工下班安坐摸腳 速食店遭批噁心

2019-07-11 12:23

首都客運司機起薪最高6萬 基隆聯合徵才216個職缺

2019-07-11 15:19

國有地佔用「黑戶」獲正名 麥寮今發出首張合法證明

2019-07-11 13:05

「超級南」也是「超級難」！2019台灣設計展屏東登場

2019-07-11 21:17

大雨攪局 台灣本島遊隼繁殖今年僅8幼鳥離巢

2019-07-11 14:52

美少女拍照行銷嘉義市 黃敏惠：讓大家看見嘉義的美

2019-07-11 22:42

就等這一刻！稻田中「超萌巨型貓頭鷹」百人收割

2019-07-11 07:40

不必多走2公里！ 台中公車繞進裡冷、哈崙台部落

2019-07-11 13:25

布袋前鎮代錢用在鋪路助人 車禍驟逝存摺剩2千餘元

2019-07-11 20:12

聽見大海的求救聲！ 赴小琉球指名這招牌 環保護生態

2019-07-11 12:56

基隆首辦極限電競冠軍6萬 林右昌明天和學生直播練舞功

2019-07-11 09:18

屏東眷村舊好勝市集登場 鄧麗君小時候也曾造訪

2019-07-11 15:07

來台南玩不怕手機沒電！租借行動電源可甲地乙還

2019-07-11 14:05

甘蔗失寵致供需失衡 蔗農盼政府幫忙找生路

2019-07-11 16:08

涼啊！蘇澳冷泉今天起免費試營運 遊客搶泡

2019-07-11 13:46

遠雄海洋公園回饋鄉親 宜蘭、台東人憑證件享590元優惠

2019-07-11 17:47

雲林去年PM2.5最嚴重 雲縣無奈：容易受東北風影響

2019-07-11 12:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top