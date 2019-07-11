高市慰問教召後備軍人 贈加菜金

圖／高雄市民政局兵役處提供 分享 facebook

高雄市民政局長曹桓榮昨天代表高雄市長韓國瑜到屏東新開營區慰問後備軍人教育召集部隊，並致贈加菜金。曹桓榮感謝後備軍人長期以來協助高雄市投入各項救災防災工作，也期勉後備部隊能夠專注戰訓本務，精進強化後備動員訓練成效，為國家充實後備動員能量。