「海峽號」今天低調首航 福建平潭可搭船抵高雄

2019-07-11 19:46 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



繼大陸廈門「中遠之星」航向高雄後，福建平潭直航高雄的「海峽號」今天開通，今天下午，700多名首批旅客搭乘客輪抵達高雄碼頭，首航活動低調，事後才由高雄市府海洋局發布新聞稿。海洋局表示，「海峽號」日後會開通成固定航線，初期一個月一航次，日後可望擴增更多航次，替高雄帶來觀光收益。

市府海洋局指出，廈門「中遠之星」4月起首航高雄，每周二到高雄，目前已累計11個航次、運輸1828人到高雄。「海峽號」是福建海峽高速客滾航運公司經營的高速客滾輪，100年11月首航台中、102年10月首航台北，今天起將高雄納入航點，每航次可運輸700多名旅客。

首航旅客今早從福建平潭出發，下午4點抵達高雄。高雄市府副市長葉匡時與海洋局長趙紹廉等人出面迎接首批旅客。葉匡時表示，高雄到平潭的海上貨運航線1月首航、2月進入常態化經營，「海峽號」開啟平潭到高雄海上客運航線，讓台閩兩地交流更便利。