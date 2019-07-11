高鐵南延新增高雄2案 韓國瑜：樂觀其成

2019-07-11 19:13 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



高鐵南延屏東案新增經高雄火車站、經小港機場兩案，高雄市長韓國瑜對此表示樂觀其成，「發財路先通」，相信這對高、屏都有正面幫助。

對中央研議高鐵南延新增小港機場、高雄火車站兩案，高雄市長韓國瑜說，樂觀其成，像台北市也有兩站，相信這對高屏地區有正面幫助，希望交通部審慎評估，「發財路先通」，未來再結合高雄捷運等路網，相信高雄未來會一片光明。

高雄市交通局表示，高鐵南延案現於交通部正進行可行性評估的階段，除原有經過左營、燕巢兩案外，有關新增的高雄車站及小港機場兩方案，對高雄的整體發展具有正面意義，如同台北市有台北車站及南港站兩個高鐵站。

高雄市交通局也提出一些初步尚須考量因素，供中央參考。高雄市交通局說，中央需考慮功能性、場站交通接駁、路線定線、土地的取得、工程技術等問題。

高雄市交通局說，以功能性而言，小港站是提供國際旅客為主，高雄車站是以國內旅客為主，兩站使用客群不同。此外，規畫也要考量場站交通區位的接駁系統問題，還有路線定線、土地的取得、工程技術等問題，都須考量。