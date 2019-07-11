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高鐵南延新增高雄2案 韓國瑜：樂觀其成

2019-07-11 19:13聯合報 記者蔡孟妤╱即時報導

高鐵南延屏東案新增經高雄火車站、經小港機場兩案，高雄市長韓國瑜對此表示樂觀其成，「發財路先通」，相信這對高、屏都有正面幫助。

對中央研議高鐵南延新增小港機場、高雄火車站兩案，高雄市長韓國瑜說，樂觀其成，像台北市也有兩站，相信這對高屏地區有正面幫助，希望交通部審慎評估，「發財路先通」，未來再結合高雄捷運等路網，相信高雄未來會一片光明。

高雄市交通局表示，高鐵南延案現於交通部正進行可行性評估的階段，除原有經過左營、燕巢兩案外，有關新增的高雄車站及小港機場兩方案，對高雄的整體發展具有正面意義，如同台北市有台北車站及南港站兩個高鐵站。

高雄市交通局也提出一些初步尚須考量因素，供中央參考。高雄市交通局說，中央需考慮功能性、場站交通接駁、路線定線、土地的取得、工程技術等問題。

高雄市交通局說，以功能性而言，小港站是提供國際旅客為主，高雄車站是以國內旅客為主，兩站使用客群不同。此外，規畫也要考量場站交通區位的接駁系統問題，還有路線定線、土地的取得、工程技術等問題，都須考量。

高雄市交通局表示，對於交通部擬計畫將高鐵路線進入市中心區方案，高雄市持樂觀態度，該案尚在可行性的評估階段，未來尚包含可行性及綜合規畫、都市計畫變更、用地取得及地上物拆遷、環評及高鐵合約變更及後續施工等，請交通部與高雄市府隨時討論，高雄市府將採開放的態度了解市民意見，並配合交通部審查進度提出相關的意見，進行後續的評估。

高雄市長韓國瑜對高鐵南延新增2案，表示樂觀其成。圖／本報資料照片
高雄市長韓國瑜對高鐵南延新增2案，表示樂觀其成。圖／本報資料照片
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高雄市小港機場高鐵
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