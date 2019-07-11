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島嶼紀行首映 回顧金門展望未來

2019-07-11 17:52中央社 新北11日電

今（2019）年中秋假期有三天連假，交通部民航局今天宣布，澎湖、金門、馬祖三離島...
今（2019）年中秋假期有三天連假，交通部民航局今天宣布，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供1,354架次，計11萬2,362個座位數，並自7月15日（下週一）上午9時起開放訂位。圖／檔案照片
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紀錄片「島嶼紀行」以回顧歷史的視角，展望金門廈門未來。不但記錄金門庶民生活，也長期貼身採訪金門人的堅持與努力。影片點出金門從反共最前哨，進入經濟蕭條的關鍵時刻。

春雷創意公司今天發布新聞表示，在823砲戰一甲子後推出「島嶼紀行」紀錄片，與滾動頻道合作，12日晚間在台北市三創生活園區舉辦首映會。導演邱銘源將近距離與觀眾分享拍片的心路歷程。

紀錄片製作人廖仁慧表示，金門曾是反共最前哨，曾有可歌可泣的民族英雄，百姓也為台灣的民主與自由，承擔許多歷史包袱，在國共對峙的前線，犧牲很多。

她說，但因宗族與政治力量的牽制，很少有人願意以回顧歷史的角度拍攝願意說實話的紀錄片。「島嶼紀行」不是金門的美食遊記，也不是介紹秘境探險，而是回顧與反省曾經美好的島嶼。

「島嶼紀行」是邱銘源操刀的第3部紀錄片，他以一年時間穿梭兩岸，思考島嶼的未來。以第一人稱的觀點，嘗試以大歷史的視角，帶領觀眾思考金門與廈門的未來。

廖仁慧說，尤其在香港「反送中」運動後，金門作為兩岸小三通的試點近20年，值得大家看看香港、想想金門，思考台灣。

紀錄片觀察到因福利好，金門的居住人口僅戶籍的一半，但若不改善與調整金門的財政，未來即將進入死亡交叉，開始負債。

廖仁慧說，金門的經濟因駐軍的撤離毫無起色，反而進入大蕭條的關鍵時刻。最熱鬧的金城街面臨老店歇業門可羅雀，採訪過程感受到，對比獅山砲陣地對面的廈門，五光十色的夜景和繁華的霓虹燈，金門成為年輕人的失樂園。

金門紀錄片廈門
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