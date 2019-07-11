八大行業打滾浪子回頭 吳俊緯展開「玩皮」人生

2019-07-11 17:14 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



高雄棧貳庫2樓「用心良品」專櫃的工作者吳俊緯，過去曾在八大行業打滾，8年前發生嚴重車禍，在加護病房搶救1個多月才撿回性命，歷經漫長復健，決定遠離八大行業，學習皮件創作，也在皮件加工領域中找到新生。

吳俊緯的腳有些不方便，雙手也因痛風嚴重腫脹變形，手作過程中需要的精細動作對他來說非常吃力，為了克服這些限制，他自製輔具，因為手工皮帶的功夫表現在修邊與縫線，要做到平整一致、摸起來觸感服貼滑順，才是真正的上品，這是機器無法取代的職人手感。

在高雄土生土長的吳俊緯說，國中畢業後就讀士官學校，受訓3年後在部隊帶兵，軍旅生涯一待12年，退伍後開了當鋪、卡拉OK，甚至放過高利貸。有時一天收入高達幾十萬，但「錢怎麼來就怎麼去」，車禍後他一一收掉這些事業，獨留一家卡拉OK店，為的是不讓一位待了好多年的大姊失業。

車禍復健後，吳俊緯決定揮別過去的夜生活，偶然的機緣來到高雄市勞工局博愛職業技能訓練中心，成為皮件班的學員，意外找到興趣所在，開啟嶄新的「玩皮」人生。他說，膝蓋的疼痛讓他必需每天吃止痛藥，但專注做皮件時，卻可以忘卻這些病痛。

吳俊緯今年參與勞工局「用心良品」身障者創業輔導計畫，結識了一群身障設計師，平時一起討論、分享皮革創作點滴，靈感來時就自己一頭栽進創作中，廢寢忘食也甘之如飴。每天的日常就是創作皮件，輪班到棧貳庫站櫃，覺得生活非常充實。