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為台灣設計展宣傳 「超級南」出現屏東街頭

2019-07-11 17:58中央社 屏東縣11日電

最近屏東市街頭出現醒目的「超級南」字眼，引發民眾好奇與討論，縣政府文化處長吳明榮表示，這是為今年10月要在屏東舉辦的台灣設計展宣傳。

吳明榮表示，2019台灣設計展在屏東以「超級南－超級南方，非常台灣」為主題，從特色產業、文化教育、觀光與社福不同面向，用設計翻轉地域思維，讓全台灣再次看見繼台灣燈會後屏東的能量。

吳明榮表示，屏東也超級「難」，因為資源稀少，讓屏東必須更努力，化不可能為可能；屏東「超級南」，從鵝鑾鼻燈塔向北瞭望，讓這座最南方的城市成為台灣鏈結世界的另一個中心點，重新認識並體驗屏東經驗，扭轉台灣尾的地緣弱勢。

2019台灣設計展從10月5日至20日在屏東登場，跨界邀集台灣各領域頂尖設計師策展，展場規畫為主展區台糖縣民公園、衛星展區屏東菸葉廠、勝利星村創意生活園區；以及設計熱點屏東美術館、竹田西勢樂智園區。

文化處表示，主展區台糖縣民公園首度以超級市場概念為空間規劃，將特色產業、社會設計、文化觀光3大主題，創造屬於超級南方的城市新亮點。

另外，屏東菸葉廠以「教育設計」、「國際青年設計交流展」2大主題展，打造綜合學習體驗場域。勝利星村創意生活園區由屏東傑出設計師方序中、江孟芝聯手打造「屏東文化概念館」。

台灣燈會
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