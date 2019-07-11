台中家有失能長者怎麼辦？一通電話專員服務

2019-07-11 16:27 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



80歲陳姓阿公在家摔倒後，步態不穩，家人認為阿公需要長照服務，住家也要安裝扶手等無障礙設施，四處探聽。台中市衛生局說明，民眾家有失能的長者，可撥打1966長照專線，由衛生局長照中心照顧管理專員以專案協助申請與評估所需的服務及費用，評估服務內容包括長照和復健、交通接送、輔具及居家無障礙環境，以及喘息服務等。

陳姓阿公的家屬說，80歲的陳姓阿公身體硬朗，日前在住家摔倒，沒有大礙，但家人發現他走路步態不穩，一不小心就跌倒，需要有人陪伴在旁，才不會發生危險，有長照服務等需求，但不知道費用貴不貴，家裡也需安裝無障礙設施，都要花很多錢。

台中市政府衛生局說明，很多民眾對於長者失能後，面對長者需要居服員到宅協助居家照護、復健等需求，就醫或者復健等需要交通接送，需要輔具、居家無障礙環境也需求評估，還有是否需要日照中心或居家照服員的喘息服務等，不知如何是好，也有長者出院後，出現失能，都可直接撥打1966長照專線，由衛生局長照中心照顧管理專員協助。