金門秋節家戶配酒 縣府敲定8/5金湖開賣

2019-07-11 15:18 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



金門縣政府今天表示，「108年秋節家戶配售酒」的配售時程已確認，將從8月5日起開賣配售，首站從金湖鎮開始至11日，共計7天在全縣各鎮村里銷售處派送，請民眾多加留意，並在指定時間內前往領取，別讓自己的權益睡著了。

金門縣政府表示，今年的秋節家戶配酒是IL-53度特選金門高粱酒1打（2箱、計12瓶），單價1瓶新台幣400元，總價新台幣4800元。各鄉鎮派送作業時程如后，配售地點在各村里銷售處：

◆金湖鎮：8月5日、6日、7日，計3天。

◆烈嶼鄉：8月6日、7日、8日，計3天。

◆金城鎮：8月7日、8日、9日，計3天。

◆金寧鄉：8月8日、9日、10日，計3天。

◆金沙鎮：8月9日、10日、11日，計3天。

縣府財政處表示，家戶購酒配售日期3日，各村里得視實際配售狀況延長作業1至4日；符合資格之民眾，於金門縣各鄉鎮間辦理遷出、遷入，應於戶籍作業基準日，今年7月11日，戶籍所在鄉鎮村里辦理。須至金酒公司申購者，應依戶籍原屬鄉鎮之申購期程內辦理申購，實際申購人應蓋章或簽署全名，符合購酒資格之縣民，逾鄉鎮公所配售期間未能如期完成申購者及設籍且實際於本縣工作滿1年經財政處認證通過者，得於今年9月4日至6日向金酒公司寧山庫(營業時間上午8時至11時30分，下午1時30分至4時30分)辦理補申購，逾期尚未申購者，不再受理補申購。但需申請認證之縣民，請先檢具資料向鄉鎮公所或警察局申請認證。

另外，民眾完成申購後之提貨單可於今年8月5日至9月30日寧山庫上班時間提領酒品(週一至週五)，應於提酒單簽名或蓋章，逾期按提領金額千分之一每日收取保管費(單位為新台幣元，未滿1元部份按四捨五入計)，保管費達酒品價值時，不受理提領酒品。