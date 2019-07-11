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屏東眷村舊好勝市集登場 鄧麗君小時候也曾造訪

2019-07-11 15:07聯合報 記者翁禎霞╱即時報導

屏東勝利星村創意生活園區愈來愈有懷舊風，13日下午2時至晚上7時，在大樹冊店後側空地及鄰近的永勝巷弄裡，園區舉辦第一屆「舊好勝市集」活動，除了走懷舊風外，並以戶外展覽形式，將數十件珍貴眷村老物和歷史文獻資料一次呈現在遊客前，期望用時代的回憶，喚醒人們記憶中的美好。

園區表示，為了增加活動精緻度，除了力邀全台人氣品牌攤商外，還邀請金曲歌手嚴詠能率領打狗亂歌團以及貝若桑&巴于鳴樂團到眷村演唱多首懷舊經典老歌，共同敞開一場好逛又好玩的懷舊市集Party。

位於屏東市青島街兩側的勝利新村，去年正名為「勝利星村創意生活園區V.I.P Zone」，形塑專屬於勝利星村的生活風格，今年首場市集活動「舊好勝」是以舊為發想，並取自台語發音「揪好玩」的涵義，希望多元展覽、表演、美食和文創產業，吸引遊客呼朋引伴走進老眷村，在此感受一屋一瓦的懷舊氣息，感受新舊文化的交替的魅力。

這次老物展除了展出多位將軍資料外，最為吸睛的是「鄧麗君的童年照」，根據老眷戶裡必成口述：「大樹冊店後側曾是當時婦聯會所在，鄧麗君常常跟隨父母在此登台表演，那時她才11歲，小小年紀一點也不怯場，已具備明星風采」。 另外，現場也會展出日治時期留下的珍貴TR磚和舊門窗等眷村文物，與園區內日式建築一起見證時代的美麗與滄桑。

民眾如果想要知道更多詳細訊息，請關注「勝利星村V.I. P」粉絲專頁。

屏東勝利星村創意生活園區愈來愈有懷舊風，13日下午2時至晚上7時，在大樹冊店後側...
屏東勝利星村創意生活園區愈來愈有懷舊風，13日下午2時至晚上7時，在大樹冊店後側空地及鄰近的永勝巷弄裡，園區舉辦第一屆「舊好勝市集」活動，活動走懷舊風。記者翁禎霞／翻攝
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屏東勝利星村創意生活園區愈來愈有懷舊風，13日下午2時至晚上7時，在大樹冊店後側...
屏東勝利星村創意生活園區愈來愈有懷舊風，13日下午2時至晚上7時，在大樹冊店後側空地及鄰近的永勝巷弄裡，園區舉辦第一屆「舊好勝市集」活動，活動走懷舊風。記者翁禎霞／翻攝
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