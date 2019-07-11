聽見大海的求救聲！ 赴小琉球指名這招牌 環保護生態

2019-07-11 12:56 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



大鵬灣國家風景區管理處在創辦「小琉球愛龜淨灘接力賽」活動過程中，與海湧工作室合作，將海灘廢棄玻璃變為「海灘貨幣」；今年更把海灘廢棄的塑膠浮球做成海灘貨幣兌換店的識別招牌，並於7月初佈置完成，並配合5場淨灘活動，希望能提升海灘貨幣兌換率，進一步讓店家所做的「環保行動」被更多人看見。

鵬管處表示，海灘貨幣是用來獎勵淨灘參與者的海廢藝術品，除了收藏價值外，更可以在島上店家進行優惠消費，製作浮球招牌希望能提升海灘貨幣兌換率之外，更希望讓店家支持減塑理念的識別更清楚。

海湧工作室表示，浮球是漁業用品，以前都是用玻璃材質，現在改成塑膠，廢棄的塑膠浮球無法自然分解，反而成了令人頭痛的海洋廢棄物。這些令人傷腦筋的塑膠浮球，畫上海洋的意象，給予他新的生命。彩繪後的浮球可當成海灘貨幣兌換店的識別物，也可以當裝飾，而故意將塑膠浮球留著一半沒著色，讓大家看到海洋廢棄的浮球最原始的樣貌。

除了辨別物上標注著「海灘貨幣」之外，希望店家們所做的「環保行動」被更多人看見，海湧工作室透過問卷查訪80家海灘貨幣兌換店家，其中，有39家店表示可以提供飲水機、有34家店表示歡迎自備餐具來外帶、23家店表示不會主動提供一次性牙刷牙膏，更特別的是有15家店表示他們願意在客人有需要時，提供餐具借給客人去買外帶的餐點，以及10家店願意提供可重複穿的雨衣。