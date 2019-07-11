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屏東機場納緊急醫療後送 並規劃國慶煙火觀賞區

2019-07-11 13:36中央社 屏東縣11日電

高雄榮民總醫院屏東分院正緊鑼密鼓的籌建中，立委鍾佳濱今天表示，他已協調空軍屏東機場作為偏鄉緊急醫療後送轉運點；此外，也協調在機場內設置今年國慶煙火觀賞區。

鍾佳濱表示，高雄榮總屏東分院新建工程正辦理公開招標，預訂今年底動工，屏東範圍遼闊，山區部落與偏鄉多，他與屏東縣政府及高雄榮總研商，規劃將空軍屏東機場納入緊急醫療後送的範圍，病患由直升機搭載停放在屏東機場，再由救護車快速送抵高榮屏東分院救治。

鍾佳濱指出，他拜訪空軍第六混合聯隊長魯非凡，魯非凡以攸關民眾生命安全，同意提供場地作為緊急醫療後送。

鍾佳濱並與魯非凡協調在屏東機場設國慶煙火觀賞區，鍾佳濱表示，今年國慶煙火將在高屏溪河濱公園施放，河濱公園雖遼闊，卻有汛期的變數，如果能在屏東機場劃設觀賞區，將可不受天候影響，克服汛期場地問題，而且屏東機場是觀賞河濱公園煙火秀非常理想的地點。

鍾佳濱也請軍方在白天安排軍機分列式表演，讓整個活動更加豐富精彩，至於觀賞區的管制及觀眾引導則由縣府負責。鍾佳濱強調，白天觀賞軍機表演，晚上在機場欣賞煙火秀，相信這是國慶煙火活動的一大創舉。

魯非凡表示，先安排現勘，不影響戰備勤務，將呈報上級同意後配合辦理。至於軍機表演則配合國慶籌備會辦理。

機場鍾佳濱國慶
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