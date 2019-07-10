親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

影/北漂青年陳鴻瑄返鄉創業 老家開賣古早味蚵嗲

2019-07-10 23:02聯合報 記者蔡家蓁╱即時報導

曾做過木工、也曾在台中長榮桂冠服務的陳鴻瑄，有感於雙親年紀漸長，陳鴻瑄在今年年初返金創業，上月在老家成功村開設老屋子蚵嗲，賣的是記憶中的古早味蚵嗲與蚵仔麵線，陳鴻瑄說，希望傳承金門在地的好口味，讓更多人都喜愛金門的小吃。

「老闆，我要10個蚵嗲」、「我要2碗蚵仔麵線」原本沈寂的成功村，最近因為一家小店熱鬧了起來，原來是陳鴻瑄返鄉創業，把家對面原本荒廢的老屋稍加整理後，開設的「老屋子蚵嗲」。

24歲的陳鴻瑄說，他唸的是科大的餐飲科系，曾到長榮桂冠飯店擔任調酒的工作，但因薪資太低，扣掉開銷，根本存不到錢；後來他就轉做木工，但薪資不穩定，與家人討論之後，決定返鄉創業。對餐飲還是懷抱熱忱的陳鴻瑄說，因為他很喜歡吃蚵，加上記得兒時蚵嗲的美味，幾經考慮，決定開賣金門在地小吃蚵嗲，剛好他的舅媽「阿卿嫂」，就是金門蚵嗲幾家名店中的老闆，但近年來已經歇業，他跟舅媽拜師，學了3個月，終於抓到訣竅，製作出好吃的蚵嗲。

「高麗菜要當天切，才會有甜味；蚵仔要用古寧頭的石頭蚵；蚵嗲要2次回炸，麵皮才會酥脆」，陳鴻瑄經過3個月不斷的摸索，已經抓到做蚵嗲的訣竅，他每天早上開始切菜、洗海蚵等前置工作，下午2點才開賣，他說，最初1小時只能做30顆蚵嗲，現在1小時已可做60顆。

陳鴻瑄表示，蚵嗲是金門傳統點心，以前長輩都會買來當點心，而他小時候並不喜歡吃，因為裡面有滿滿的菜，但到了台灣，反而懷念起這個好滋味；而台灣與金門的差別是，台灣的喜歡加韭菜，且比較濕，金門的蚵嗲主要是加高麗菜，吃的到菜的鮮甜，還有麵皮是Q又脆，讓人吃了，無法忘懷。

現在每到下午3、4點，店門口都會擠滿排隊購買的民眾，他說，一天最多曾賣到400個，連爸媽跟弟弟都下場幫忙，都做到來不及賣，但因為有限量，賣完就收攤，提醒想吃的民眾，動作可要快。

學過餐飲的陳鴻瑄，對蚵嗲的製作相當講究，雖純手工製作，但每個蚵嗲看起來都差不多大...
學過餐飲的陳鴻瑄，對蚵嗲的製作相當講究，雖純手工製作，但每個蚵嗲看起來都差不多大小。記者蔡家蓁／攝影
分享
陳鴻瑄在老家成功村開設老屋子蚵嗲，他堅持要用最好的石蚵與新鮮的蔬菜，製作好吃的蚵...
陳鴻瑄在老家成功村開設老屋子蚵嗲，他堅持要用最好的石蚵與新鮮的蔬菜，製作好吃的蚵嗲。記者蔡家蓁／攝影。
分享
位在成功村的老屋子蚵嗲，因為口味好、價格親民，每到下午時分，都會吸引不少民眾排隊...
位在成功村的老屋子蚵嗲，因為口味好、價格親民，每到下午時分，都會吸引不少民眾排隊購買。記者蔡家蓁／攝影
分享
大鍋裡熱油滋滋作響，每個蚵嗲看起來都金黃噴香，香味超誘人。記者蔡家蓁／攝影
大鍋裡熱油滋滋作響，每個蚵嗲看起來都金黃噴香，香味超誘人。記者蔡家蓁／攝影
分享

金門老屋創業

相關新聞

蘇嘉全表態不續任不分區 洪恆珠：很震憾

2019-07-10 22:49

蘇嘉全盼妻打消選立委念頭 自己也不再續任不分區立委

2019-07-10 20:19

金門學童蛀牙比例高 盧冠宇建議提高塗氟率

2019-07-10 19:38

視察澎湖3橋改建案 林佳龍允補助經費推動

2019-07-10 17:47

影／拯救身陷獸鋏台灣獮猴 巡山員救援影片曝光好暖心

2019-07-10 15:48

蘇嘉全妻要參選立委 挨批「民進黨還需要敵人嗎？」

2019-07-10 15:31

六龜衛生所位處偏鄉志氣高 拿下行政院政府服務獎

2019-07-10 12:55

高雄君鴻酒店拍賣糾紛 鄧文聰受審君鴻律師要求暫緩執行

2019-07-10 12:50

除草劑除路邊野草 恆春鎮所：無法可罰

2019-07-09 23:26

限用除草劑 屏縣研擬自治條例

2019-07-09 23:25

保育、守望兼具 三德檢查哨續留

2019-07-09 23:23

颱風季前 南部縣市全力清淤

2019-07-09 23:22

MOVE生物體驗展 喜迎第40萬遊客

2019-07-09 23:21

是否參選立委？蘇嘉全夫人洪恆珠：還在長考中

2019-07-09 22:51

免試放榜屏東錄取率99.37％ 5百多人變更就學區

2019-07-09 22:33

都更案廠商有私人糾紛 李四川：這與都更沒有關係

2019-07-09 21:18

「變變變！MOVE生物體驗展」 世界巡迴突破40萬人次

2019-07-09 20:27

不撤了！台24線三德檢查哨這些功能太重要

2019-07-09 19:12

農民用它殺光路旁雜草 卻不知它也毒害環境生態

2019-07-09 19:04

影／巡高雄下水道 沈玉琳驚呼：比水溝髒一千倍

2019-07-09 18:10

國民黨初選民調開始 高市政界挺韓、挺郭 各自出招

2019-07-09 12:20

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

顏清標超美二媳婦亮相！ 3月補辦婚宴年底拚3寶

2019-07-10 10:46

跨國同婚多一對 戶政所充滿甜蜜氛圍

2019-07-10 13:44

蘇嘉全盼妻打消選立委念頭 自己也不再續任不分區立委

2019-07-10 20:19

雲林住宅補貼開辦了 租金補貼每月最高3千元

2019-07-10 12:20

台中老人假牙補助今上路 全口最高補助4萬元

2019-07-10 17:22

蘇嘉全妻要參選立委 挨批「民進黨還需要敵人嗎？」

2019-07-10 15:31

午時風雨交加中突現龍捲風 田中鎮鐵道電纜火花噴濺

2019-07-10 17:23

網友發起罷免 台中市長盧秀燕微笑說謝謝

2019-07-10 13:56

學長需急救卻不知所措 他努力獲選十大傑出救護技術員

2019-07-10 12:50

花蓮車站商店街16家進駐 最後階段剩配電

2019-07-10 13:11

影／不排富了！宜蘭敬老眼鏡連縣長都可以免費配

2019-07-10 12:04

影／70年前海南島死裡逃生 96歲退休老師搭竹架棚回味

2019-07-10 16:56

「白爛貓新光電影院」 台中新光三越限定登場

2019-07-10 19:18

重機違停海洋廣場 刑案級追查…開罰單

2019-07-10 00:21

過比越南還差 新住民獲全國孝行獎淚謝外界一路相挺

2019-07-10 09:37

台南傍晚雨勢猛烈 2地下道一度積水管制

2019-07-10 21:32

高雄君鴻酒店拍賣糾紛 鄧文聰受審君鴻律師要求暫緩執行

2019-07-10 12:50

金蜜芒果水傷 農會收購做冰棒連員工都搶不到

2019-07-10 14:19

都市裡的神祕小客房 為蜂界獨行俠打造專屬旅館

2019-07-10 07:34

民進黨基隆徵召蔡適應爭取立委連任 蔡：全力以赴

2019-07-10 16:54

全台首座！ 北海岸水上國民運動中心年底啟用

2019-07-10 13:14

里長抱怨鴿子入侵已抓30多隻 柯文哲：持續抓

2019-07-10 18:08

金門學童蛀牙比例高 盧冠宇建議提高塗氟率

2019-07-10 19:38

蘇嘉全表態不續任不分區 洪恆珠：很震憾

2019-07-10 22:49

臭到生意作不下去 國姓鄉民抗議肥料工廠惡臭

2019-07-10 16:13

淡水忠寮李舉人宅古蹟年久失修 中央地方承諾修復

2019-07-10 16:51

7月周末夜音樂饗宴 基隆海洋廣場夏夜好風情

2019-07-10 07:39

竹縣地價稅減免 7月15日至8月15日申請

2019-07-10 00:16

獎金多多 友善石虎生態服務擇定苗栗南投試辦

2019-07-10 20:25

知名景點高美濕地假日將管制交通 中市提醒遊客注意

2019-07-10 15:34

影／拯救身陷獸鋏台灣獮猴 巡山員救援影片曝光好暖心

2019-07-10 15:48

花蓮市區3橋震損施工復建 市長魏嘉賢關切進度

2019-07-10 10:46

不再喝山泉水！烏來進行接管工程 明年將有自來水

2019-07-10 17:15

這卡桶子 讓台南金華社區揚名國際

2019-07-10 14:17

活動首日就漏氣！議員實測台中購物節APP漏洞百出

2019-07-10 17:43

新北3副市長拚市政 接力視察建設受里長肯定

2019-07-10 15:49

我是誰？79歲陸翁身世謎 3度基隆尋親

2019-07-10 00:05

重視新創產業 中市成立跨境體驗示範基地

2019-07-10 12:23

口湖牽水藏174週年祭典 海巡47救生人力戒護滴水不漏

2019-07-10 11:16

救人口流失 彰化談地方創生 日專家分享北海道經驗

2019-07-09 23:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top