影/北漂青年陳鴻瑄返鄉創業 老家開賣古早味蚵嗲

2019-07-10 23:02 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



曾做過木工、也曾在台中長榮桂冠服務的陳鴻瑄，有感於雙親年紀漸長，陳鴻瑄在今年年初返金創業，上月在老家成功村開設老屋子蚵嗲，賣的是記憶中的古早味蚵嗲與蚵仔麵線，陳鴻瑄說，希望傳承金門在地的好口味，讓更多人都喜愛金門的小吃。

「老闆，我要10個蚵嗲」、「我要2碗蚵仔麵線」原本沈寂的成功村，最近因為一家小店熱鬧了起來，原來是陳鴻瑄返鄉創業，把家對面原本荒廢的老屋稍加整理後，開設的「老屋子蚵嗲」。

24歲的陳鴻瑄說，他唸的是科大的餐飲科系，曾到長榮桂冠飯店擔任調酒的工作，但因薪資太低，扣掉開銷，根本存不到錢；後來他就轉做木工，但薪資不穩定，與家人討論之後，決定返鄉創業。對餐飲還是懷抱熱忱的陳鴻瑄說，因為他很喜歡吃蚵，加上記得兒時蚵嗲的美味，幾經考慮，決定開賣金門在地小吃蚵嗲，剛好他的舅媽「阿卿嫂」，就是金門蚵嗲幾家名店中的老闆，但近年來已經歇業，他跟舅媽拜師，學了3個月，終於抓到訣竅，製作出好吃的蚵嗲。

「高麗菜要當天切，才會有甜味；蚵仔要用古寧頭的石頭蚵；蚵嗲要2次回炸，麵皮才會酥脆」，陳鴻瑄經過3個月不斷的摸索，已經抓到做蚵嗲的訣竅，他每天早上開始切菜、洗海蚵等前置工作，下午2點才開賣，他說，最初1小時只能做30顆蚵嗲，現在1小時已可做60顆。

陳鴻瑄表示，蚵嗲是金門傳統點心，以前長輩都會買來當點心，而他小時候並不喜歡吃，因為裡面有滿滿的菜，但到了台灣，反而懷念起這個好滋味；而台灣與金門的差別是，台灣的喜歡加韭菜，且比較濕，金門的蚵嗲主要是加高麗菜，吃的到菜的鮮甜，還有麵皮是Q又脆，讓人吃了，無法忘懷。