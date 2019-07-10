照顧原住民長者 屏東9原鄉皆設文化健康站

2019-07-10 21:00 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



屏東縣政府自自2014年針對9個原住民鄉共81個部落，極輔導部落推動老人文化健康站或關懷據點，至今原鄉佈建率已高達99.7%，其中有6個原鄉佈建率達100%。除了照顧原鄉長輩之外，考量原住民族人移住都市情形漸增，去年起陸續設立潮州鎮、內埔鄉(龍潭村)、屏東市等3個非原住民鄉鎮設立文化健康站。目前共計有53個文化健康站，提供了162個在地就業機會，並照顧3000名以上的長者。

屏東縣府自2014年推動「安居大社區」一村一據點(文健站)、一鄉一日照(托)的政策，並跨處局共同培力部落在地組織，承接關懷據點、文化健康站，將長輩聚集在一起，健康動、營養吃、樂齡學習。

縣長潘孟安表示，為落實安居大社區一鄉一日托的政策，縣府定期召開專案會議，要求社政、長照中心、原民、勞政、教育等團隊，運用跨域治理的概念，與部落在地組織協力推動老人照顧與關懷的服務，讓部落婦女參加照顧服務員訓練後，就近關懷部落長者，老人家可以到關懷據點、文化健康站或日托中心上課、做操、共食。