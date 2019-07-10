金門學童蛀牙比例高 盧冠宇建議提高塗氟率

2019-07-10 19:38 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



金門縣牙醫師公會理事長盧冠宇今天到縣府拜會金門縣長楊鎮浯，他提出，建議學童塗氟政策能落實從現有的每半年1次，縮短到3個月，充分運用衛福部預算資助金門地區國小到校塗氟服務；楊鎮浯則表示，只要是對學童有益的事，且合理的，可透過行政引導，以維護學童口腔健康。

縣府教育處表示，因學童飲食習慣，加以家長對口腔保健認知觀念不足，使地區學童口腔齲齒率偏高，107學年度齲齒率為39.97％，雖比106學年度的64.62%有明顯下降，但與全國平均齲齒率35.30％相較，仍有改善空間。

盧冠宇表示，金門具有中央補助之優勢，衛生福利部提供離島地區兒童每3個月一次牙齒塗氟保健服務，盼能妥善運用該項資源，以前端的預防保健取代後端的疾病治療。目前部分學校有實施邀請牙醫師到校為學童進行塗氟、口腔檢查及衛教，並積極辦理各項相關宣導活動，期能改善學童齲齒率過高之問題。

楊鎮浯表示，兒童牙齒塗氟對學童的口腔保健有正向幫助，中央政府編列預算補助，縣府相關單位可透過行政引導方式，協助鼓勵學校及家長妥善運用這項資源，落實學童口腔保健觀念。另，牙醫師公會及衛生局也願意提供相關協助，共同努力提升孩子的口腔健康。