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視察澎湖3橋改建案 林佳龍允補助經費推動

2019-07-10 17:47聯合報 記者蔡孟妤╱即時報導

交通部長林佳龍今到澎湖視察中正橋、永安橋、跨海大橋改建案，允諾全力支持並加速推動中正橋、永安橋改建，跨海大橋則因影響層面廣，將補助經費先辦理可行性評估。

林佳龍今視察澎湖中正橋、永安橋、跨海大橋改建案，並視察漁翁島遊客中心地景藝術暨周邊環境改善工程及2019澎湖國際海灣燈光節場地規畫。

林佳龍赴澎湖視察203縣道跨海大橋、中正橋及永安橋改建計畫，因橋梁道路有部分經過淺灘，可能影響內外海的海水流通率，澎湖縣政府工務處長洪慶鷲表示，為改善澎湖內海汙染問題，因此提報這3座橋梁的改建工程計畫，藉由將現有橋梁加長改建，以加速內外海的海水通流、改善內海水質。

林佳龍表示，中正橋及永安橋改建計畫部分，交通部將全力支持並加速推動。另考量澎湖觀光需求及海洋生態永續發展，有關跨海大橋改建計畫，因經費龐大且影響層面較廣，交通部同意補助經費先行辦理可行性評估，以確實檢討改建計畫的各項具體效益後再續辦。

此外，林佳龍也到漁翁島遊客中心視察地景藝術暨周邊環境改善工程，關心施工進度，由於縣府今年11月3日要舉辦澎湖跨海馬拉松，該地景工程會在馬拉松的經過路線上，因此希望工程能在11月2日前完工。

另為促進澎湖秋冬旅遊，縣府8月17日到11月2日舉辦2019澎湖國際海灣燈光節，林佳龍也到燈光節場地視察，關心準備進度。

交通部長林佳龍今到澎湖視察中正橋、永安橋、跨海大橋改建案。圖／公路總局第三區養護...
交通部長林佳龍今到澎湖視察中正橋、永安橋、跨海大橋改建案。圖／公路總局第三區養護工程處提供
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交通部長林佳龍今到澎湖視察中正橋、永安橋、跨海大橋改建案。圖／公路總局第三區養護...
交通部長林佳龍今到澎湖視察中正橋、永安橋、跨海大橋改建案。圖／公路總局第三區養護工程處提供
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澎湖林佳龍海大

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