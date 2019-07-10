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影／ 拯救身陷獸鋏台灣獮猴 巡山員救援影片曝光好暖心

2019-07-10 15:48聯合報 記者潘欣中╱即時報導

林務局屏東林區管理處恆春工作站巡山員日前執行里龍山深山巡護工作時，巧遇1隻被獸鋏夾中腳的台灣獼猴，牠見到巡山員時驚慌掙脫，巡山員說，說來奇妙，他試著安撫說「我們是來幫你的，暫時不要動哦！」結果獮猴真的靜靜不動，脫困後還在樹上觀望一會兒才離開，「似乎在向我們說謝謝」；林務局同仁看到該段救援受困獮猴的影片，直呼好暖心。

屏東林區管理站主任陳紀伶說，巡山員日前執行南北里龍山5天4夜深山巡護工作時，在屏東縣牡丹鄉大梅部落附近山區，發現1隻身中獸鋏套索陷阱的台灣獼猴，巡山員靠近觀察時，獼猴急欲掙脫想跳到樹冠頂層，無奈腳被套索夾中無法掙脫，一時間驚慌掙扎，巡山員認為獮猴是靈長類動物，試著以溫柔的語氣安撫說「我們是來幫你的，暫時不要動哦！」

「這隻台灣獼猴似乎聽得懂人話，察覺來者是善意幫助，靜靜伏在樹幹上不動，讓巡山員助牠脫困。」陳姓巡山員說，獸鋏有多條彈簧，又發現獼猴腳部有部分出血，為避免造成更大傷口，他們先以手鋸清理糾纏的樹枝，接著分工合作，2人壓住彈簧、1人解開鋼索、1人拉鬆陷阱，終於順利解除；獼猴重獲自由後沒有馬上離開，在樹上觀望了一會兒，似乎在向他們說謝謝，之後一溜煙跑走消失在山林間。

陳紀伶說，設置獸鋏陷阱一般是為了抓山豬，巡山員只要在林班內發現就會當場拆除，避免人類、貓狗或野生動物誤觸受傷；這隻獼猴在地面誤觸陷阱後將獸鋏拖到樹上，如果未被發現，恐怕命無法保；目前未發針對台灣獼猴的捕殺行為，提醒民眾不論是保育類或一般類野生動物，使用獵具獵捕都是違法行為。

屏東林管處恆春工作站巡山員在深山發現1隻誤觸獸鋏陷阱的台灣獮猴，巡山員安撫後聯手...
屏東林管處恆春工作站巡山員在深山發現1隻誤觸獸鋏陷阱的台灣獮猴，巡山員安撫後聯手助牠脫困。記者潘欣中／翻攝
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台灣獼猴屏東縣
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