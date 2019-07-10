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原民會台東開辦阿優依品牌門市 盼原民好物在原鄉發光

2019-07-10 13:33聯合報 記者羅紹平╱即時報導

行政院原住民族委員會成立的「阿優依」品牌文創館，台東門市今天上午開館，原民會主委夷將‧拔路兒說， 「阿優依」品牌文創館台東門市，是原民會在國內開設的第三個直營門市，希望把最具在地特色的原民文創商品，呈現給來台東的國內外旅客， 讓原民好物在原鄉發光。

原民會近年積極推廣原住民優質文創品行銷，因而成立阿優依（達悟族語：你好，歡迎你，感謝你等意思）品牌，希望打造台灣優質原民文創商品共同品牌。

夷將‧拔路兒說，取用阿優依作為品牌名稱就是要凸顯阿優依正面與熱情的精神。

原民會指出，阿優依精挑編織、服飾、珠串手鍊、小型木雕工藝品等，國內各地原民文創商品展售，另，國內原住民同胞只為提報營運計畫，獲得原民會審核通過，最能取得阿優依的經營代理權，開設阿優依文創館門市。

目前原民會阿優依文創館已在金門縣、台北市及台東市設置三處據點，過去原民會補助台東3億餘元興建與營運「台東原創館（TTstyle）」俗稱藍色波浪屋，近年來已成遊客拍照打卡熱點。

夷將‧拔路兒說，今天原民會阿優依台東門市在藍色波浪屋開館營運，別具意義。

台東縣長饒慶鈴則期待「阿優依」品牌文創館台東門市，讓原民的創新與文化能因此發光發熱。

原民會在台東市委辦阿優依文創館今天上午開館，台東縣長饒慶鈴（左三）等人陪同原民會...
原民會在台東市委辦阿優依文創館今天上午開館，台東縣長饒慶鈴（左三）等人陪同原民會主委夷將‧拔路兒（左四）剪綵。記者羅紹平／攝影
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原民會在台東市委辦阿優依文創館今天上午開館，台東縣長饒慶鈴（左二）等陪同原民會主...
原民會在台東市委辦阿優依文創館今天上午開館，台東縣長饒慶鈴（左二）等陪同原民會主委夷將‧拔路兒（左）參觀門市展售原民文創藝品。記者羅紹平／攝影
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