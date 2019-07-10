青農響應政策 種出屏東第一條有身分證芋頭

2019-07-10 14:29 中央社 屏東縣10日電



屏東高樹鄉是台灣第3大芋頭產區，但長期以噴農藥及除草劑的慣型農法耕作，芋頭品質下降，36歲青農簡瑋良響應農糧署政策，種出屏東第一條有產銷履歷的芋頭。

原從事藝品設計及批發的簡瑋良，10年前因家中果園遭到莫拉克颱風摧殘，返鄉接下家裡的芋田，他到屏東縣政府開設的農業大學學習友善耕作，經過2至3年努力，看到生機，利用休耕種綠肥改良土地。

簡瑋良在農糧署南區分署長姚志旺的鼓勵下，挑戰產銷履歷芋頭，簡瑋良指出，要克服病蟲害及植物生長不良的問題，還要記錄生長及管理過程，真的是一項挑戰，恰好文藻外語大學老師盧美妃及林一成推動「社區創業實作課程」，發動學生幫忙田間種植、除草、病蟲害及採收。

簡瑋良表示，去年10月種下第一株芋頭，心中也有些忐忑，因老一輩種芋頭收成都不好，何況以友善方式管理，還要有產銷履歷，8個月來每天都要到芋田巡視，從栽種到管理過程，經由農糧署南區分署及文藻外語大學師生協助，芋頭近日開挖，產量比噴灑農藥及除草劑的芋頭收成好，良率超過8成。

簡瑋良說，一分地產量超過4000斤，而且肉質細緻Q綿爽口，讓他雀躍不已，也更增加信心。

此外，簡瑋良也積極投入社區營造及志工工作，提供芋田讓遊客挖芋頭，為社區休閒農業增添亮點。

姚志旺表示，屏東高樹鄉是全國第3大芋頭產區，將近340公頃，農地長期耕種下，土壤缺乏活化因子，造成品質下降，因此政府輔導農民讓土地休養，更鼓勵農民採用符合有機或產銷履歷的方式耕種。

姚志旺說，創造友善環境，讓原本產量及品質走下坡的芋頭，因耕種方式改變，而有了新的生機，簡瑋良有這樣的體認，因而有了第一條產銷履歷的芋頭問世。