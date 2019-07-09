免試放榜屏東錄取率99.37％ 5百多人變更就學區

2019-07-09 22:33 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



108學年度屏東區高級中等學校免試入學分發今日放榜，共錄取3972人，錄取率高達99.47％，全縣共19所公私立高中，有6校招生額滿。屏縣府教育處副處長楊英雪表示，就今年免試入學比例觀察，屏東縣內國中升高中的學生，皆能就自己所喜愛的學校適性入學就讀；而今年「變更就學區」學生數約5百多位，與往年人數差不多。

根據屏縣府教育處統計，屏東區108學年度各校經直升或技優放榜後回流的一般生招生人數為6,303名，原住民外加名額158名及身障生外加名額154名。本次報名參加屏東區免試入學總人數計3,993名(含原住民338名及身障生51名)，共錄取人數3,972名，錄取率高達99.47%，前3志願內錄取率為97.08%，其中，未錄取人數21名學生大多為選填志願數過少。

全縣共19所公私立高中，其中屏東女中、屏東高中、潮州高中、屏東高工、大同高中、東港高中，皆為招生額滿學校。同分增額錄取人數2名，分別為屏東高工電子科及屏東女中各1名。

屏東縣政府教育處表示，屏東縣內有19所優質高中職可供選擇，並設有優秀學生留縣升學獎學金，鼓勵學子在地就學，省下通勤時間投注在學習上。

另外，屏東縣政府教育處提醒，如欲申請分發結果複查，請於108年7月10日下午5時前依簡章規定提出，並請錄取學生務必於7月12日中午12時前，持相關證件至錄取學校報到。

申訴請於7月15日下午4時前向108學年度屏東區高級中等學校免試入學委員會(國立內埔農工)提出；已報到但欲放棄錄取資格學生，請於7月15日下午2時前檢具「已報到學生放棄錄取資格聲明書」親自向錄取學校提出並完成放棄程序後才能參加續招。