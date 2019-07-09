「變變變！MOVE生物體驗展」 世界巡迴突破40萬人次

2019-07-09 20:27 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



變身教育互動樂園「變變變！MOVE生物體驗展」繼日本展出後，海外首站在台北華山園區，第二站來到高雄科工館，世界巡迴累計到今天已突破40萬人參觀。來自大寮的蘇先生一家人成為第40萬幸運者，科工館長陳訓祥特別贈送紀念品。

「好幸運喔！」蘇先生今天帶著妻子和兩歲半的兒子，到科工館看「變變變！MOVE生物體驗展」，在入口處被告知是第40萬名觀眾，感到很驚喜。科工館長陳訓祥和主辦單位準備了特別禮物，包括日本講談社「動態圖鑑MOVE」中文版、展覽限定學習集章冊和多樣小禮物。

「變變變！MOVE生物體驗展」讓民眾親身體驗，變身成企鵝、雙冠蜥、團子蟲、獅子、蝴蝶、吼猴等生物的感覺，透過社群分享，親子們玩得不亦樂乎，還吸引對生物知識、動物變裝有興趣的中學生、大學生一起來玩。祖孫們一起穿上企鵝裝、團子蟲盔甲，體驗不一樣的變身樂趣。