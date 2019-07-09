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「變變變！MOVE生物體驗展」 世界巡迴突破40萬人次

2019-07-09 20:27聯合報 記者徐如宜╱即時報導

變身教育互動樂園「變變變！MOVE生物體驗展」繼日本展出後，海外首站在台北華山園區，第二站來到高雄科工館，世界巡迴累計到今天已突破40萬人參觀。來自大寮的蘇先生一家人成為第40萬幸運者，科工館長陳訓祥特別贈送紀念品。

「好幸運喔！」蘇先生今天帶著妻子和兩歲半的兒子，到科工館看「變變變！MOVE生物體驗展」，在入口處被告知是第40萬名觀眾，感到很驚喜。科工館長陳訓祥和主辦單位準備了特別禮物，包括日本講談社「動態圖鑑MOVE」中文版、展覽限定學習集章冊和多樣小禮物。

「變變變！MOVE生物體驗展」讓民眾親身體驗，變身成企鵝、雙冠蜥、團子蟲、獅子、蝴蝶、吼猴等生物的感覺，透過社群分享，親子們玩得不亦樂乎，還吸引對生物知識、動物變裝有興趣的中學生、大學生一起來玩。祖孫們一起穿上企鵝裝、團子蟲盔甲，體驗不一樣的變身樂趣。

生物體驗展在高雄科工館展出至9月1日，未來還將移展至上海等地。主辦單位表示，每逢假日人潮眾多，民眾也可以多選擇平日來參觀，並提供多項「平日參觀送好禮」活動，4人現場購票、持票入場參觀、現場打卡分享照片、團體預約或包場參觀，都可獲贈展覽限定好禮，送完為止。詳情可洽官方粉絲專頁https://www.facebook.com/MOVETaiwan。

來自大寮的蘇先生一家人，是「變變變！MOVE生物體驗展」的第40萬名幸運觀眾，科...
來自大寮的蘇先生一家人，是「變變變！MOVE生物體驗展」的第40萬名幸運觀眾，科工館長陳訓祥（左一）特別贈送紀念品。記者徐如宜／攝影
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小朋友模仿雙冠蜥在水面上奔跑，體驗輕功水上飄的快感。記者徐如宜／攝影
小朋友模仿雙冠蜥在水面上奔跑，體驗輕功水上飄的快感。記者徐如宜／攝影
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小朋友扮演獅子藏匿在叢中準備獵捕斑馬。記者徐如宜／攝影
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來自大寮的蘇先生一家人，是「變變變！MOVE生物體驗展」的第40萬名幸運觀眾，科...
來自大寮的蘇先生一家人，是「變變變！MOVE生物體驗展」的第40萬名幸運觀眾，科工館長陳訓祥（左一）特別贈送紀念品。記者徐如宜／攝影
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