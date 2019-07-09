越南移工罹癌獲留台治療 喜極而泣讚台溫情

2019-07-09 20:23 中央社 屏東縣9日電



越南籍移工鄧氏月來台12年，在工作期滿將返國前，檢查出罹患乳癌，屏東縣政府與台灣勞工權益關懷協會及移民署等，協助她延長居留，續留台灣完成療程，讓鄧氏月喜極而泣。

離鄉背井來台灣工作已12年的鄧氏月，今年6月13日工作期限屆滿，必須離境回國，但她卻在年初檢查出罹患乳癌，在東港安泰醫院接受開刀治療，主治醫師曾尚勇評估，鄧氏月療程中身體虛弱，如果此時搭機返國，有一定的風險和困難。

縣府勞工處長林德輝今天表示，獲知鄧氏月處境後，基於人道考量，立即指示同仁積極尋找法源是否能夠協助鄧氏月繼續留台灣接受完整癌症治療，經與勞動部、安泰醫院主治醫師、台灣勞工權益關懷協會及移民署屏東縣服務站一起努力協助後，鄧氏月終於獲得核准延長居留，在台繼續治療至療程完成後再返國。

鄧氏月獲知後喜極而泣地表示，自己在台工作12年來，深刻感受到台灣政府對移工們所做的相關努力、關懷及人權保護，台灣真是一個有溫情的國度，非常感謝台灣政府願意開啟這扇門，也感謝協助她的所有人，世界會看見台灣的美與溫情。

林德輝5日代表縣長潘孟安，與移民署屏東縣服務站主任謝明福、社團法人台灣勞工權益關懷協會及永有國際公司代表等人，至東港安泰醫院慰問鄧氏月，並致贈慰問金新台幣1萬元，當時得知餐費還缺5000元，自掏腰包補差額，解決鄧氏月當下困擾。