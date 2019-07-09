不撤了！台24線三德檢查哨這些功能太重要

2019-07-09 19:12 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



屏東縣山區台24線道路上的三德檢查哨，日前因「山林解禁」議題，里港分局今年5月曾與居民開會討論存廢。霧台鄉多數居民認為，檢查哨的守望功能，可防堵盜獵、盜採導致自然生態遭破壞，又兼具治安過濾作用，長期存在的檢查哨若消失，後果很難預料，因此里港分局決議續留檢查哨。

屏東縣霧台鄉屬「山地經常管制區」，台24線道路上設有全縣唯一由警方24小時管制入山的檢查哨，管轄包含霧台鄉及部分三地門鄉部落。

霧台鄉居民認為，中央山脈東南端上，物種相當豐富，基於生態保育，應延續入山管制以減少人為破壞，而檢查哨亦能兼具治安過濾作用，還曾多次成功攔截罪犯，里港分局長楊龍祥表示，尊重居民意見，三德檢查哨將不會裁撤。

霧台鄉長杜正吉表示，檢查哨每逢假日常造成車流回堵，返鄉居民亦深陷車陣中感到不便。建議檢查哨可設置電子車牌感應設備，以取代手寫登記入山流程，使管制作為終能保持車流順暢；或者將現有的單線管制改為雙線管制。對此楊龍祥表示，每逢假日皆增派員警支援，電子裝置仍需評估。