農民用它殺光路旁雜草 卻不知它也毒害環境生態

2019-07-09 19:04 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



台灣農民常使用的除草劑，因效果佳又可節省人力，也常被用在清除道路和住家周邊雜草；屏東縣恆春鎮多條道路旁雜草最近大量發黃枯死，民眾憂心它具危害人體和環境的毒性，po上網後引發熱議，還懷疑是公部門便宜行事；鎮公所說，清潔隊今年已不再用，經查是農民為方便通行主動清除道路旁雜草，會勸導不要用，但無罰責，勸不聽也沒辦法。

恆春鎮公所再被被懷疑使用除草劑，是民眾去年發現鎮內諸多道路被除草劑殺得一乾二淨，去年中元搶孤活動前，清潔隊又動用除草劑清除周邊雜草，因它具危害人體和環境的毒性，在地方引發熱議，一度驚動縣府並勸說改為人工；最近有民眾將路邊被除草劑殺光的照片po上網，又引發「對岸不用打我們，我們就自己毒死自己了」的熱議。

恆春鎮公所說，因全鎮道路範圍很大，路旁雜草生長的速度又快，過去礙於人力，使用快速又有效的除草劑清除路旁雜草，但不會用在民眾使用率高的公園，為消除民眾對野外生態和民眾健康造成危害的恐慌心理，已改為人工割草；民眾所指使用除草劑的路段，經查是農民為方便通行主動清除，會加強勸導，但農藥管理法未規範在非農用土地的農藥使用，不聽也無法可罰。

屏東環境保護聯盟前理事長洪輝祥說，除草劑的毒性雖不及一般的農藥，但方便又省工，不僅在慣行農法被廣泛使，也常被濫用到農業用途之外的道路雜草、建物周邊雜草清除，殊不知它不僅是生態殺手且是讓致癌的重要因子，目前只有宜蘭縣、台北市和高雄市訂有「除草劑管理自治條例」，規範非農業區土地禁止使用，政府該加把勁，全面限制除草劑使用，維護環境安全。