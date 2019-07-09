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誤會大了！扯到韓國瑜 宜蘭上億「農舍」竟是誤會

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農民用它殺光路旁雜草 卻不知它也毒害環境生態

2019-07-09 19:04聯合報 記者潘欣中╱即時報導

台灣農民常使用的除草劑，因效果佳又可節省人力，也常被用在清除道路和住家周邊雜草；屏東縣恆春鎮多條道路旁雜草最近大量發黃枯死，民眾憂心它具危害人體和環境的毒性，po上網後引發熱議，還懷疑是公部門便宜行事；鎮公所說，清潔隊今年已不再用，經查是農民為方便通行主動清除道路旁雜草，會勸導不要用，但無罰責，勸不聽也沒辦法。

恆春鎮公所再被被懷疑使用除草劑，是民眾去年發現鎮內諸多道路被除草劑殺得一乾二淨，去年中元搶孤活動前，清潔隊又動用除草劑清除周邊雜草，因它具危害人體和環境的毒性，在地方引發熱議，一度驚動縣府並勸說改為人工；最近有民眾將路邊被除草劑殺光的照片po上網，又引發「對岸不用打我們，我們就自己毒死自己了」的熱議。

恆春鎮公所說，因全鎮道路範圍很大，路旁雜草生長的速度又快，過去礙於人力，使用快速又有效的除草劑清除路旁雜草，但不會用在民眾使用率高的公園，為消除民眾對野外生態和民眾健康造成危害的恐慌心理，已改為人工割草；民眾所指使用除草劑的路段，經查是農民為方便通行主動清除，會加強勸導，但農藥管理法未規範在非農用土地的農藥使用，不聽也無法可罰。

屏東環境保護聯盟前理事長洪輝祥說，除草劑的毒性雖不及一般的農藥，但方便又省工，不僅在慣行農法被廣泛使，也常被濫用到農業用途之外的道路雜草、建物周邊雜草清除，殊不知它不僅是生態殺手且是讓致癌的重要因子，目前只有宜蘭縣、台北市和高雄市訂有「除草劑管理自治條例」，規範非農業區土地禁止使用，政府該加把勁，全面限制除草劑使用，維護環境安全。

他說，國際癌症研究中心106年3月將除草劑嘉磷塞（台灣產品名為年年春）的致癌風險提高到很可能致癌的2A等級，台灣同年度使用這項藥劑卻高達1464公噸，為台灣除草劑使用量之冠，另美國醫學會期刊的文章指出，自1994年美國推出基因改造農作物以來，「嘉磷塞」在人體內的濃度大幅增加，會提升罹癌風險，建議農委會隨明年禁用的巴拉刈一起列入禁用名單。

屏東縣恆春鎮多條道路旁雜草最近發現大量發黃枯死，民眾憂心它具危害人體和環境的毒性...
屏東縣恆春鎮多條道路旁雜草最近發現大量發黃枯死，民眾憂心它具危害人體和環境的毒性，po上網後引發熱議；鎮公所表示是農民為方便通行主動清除道路旁雜草，會勸導不要用，但無罰責。圖／取自恆春半島公共事務論壇
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農民照片癌症
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