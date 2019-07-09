澎湖沙港村社區老人最開心 關懷據點揭牌

2019-07-09 18:46 中央社 澎湖縣9日電



澎湖沙港村總人口879人，65歲以上長者202人，老人人口比例高達23%。沙港村社區照顧關懷據點今天揭牌，縣長賴峰偉期盼讓社區老人家「有伴、有聊」，獲得妥適照顧「健康呷百二」。

今天社區還安排為長者慶生切蛋糕，場面溫馨，縣府持續朝「一村里一據點」目標努力。賴峰偉主持社區揭牌表示，沙港是他去年就任縣長後，第5個完成的社區照顧關懷據點，全縣96村里中，目前完成44個社區照顧關懷據點。

賴峰偉說，早年沙港村每年都有海豚洄游，因而以圍捕海豚而馳名。沙港村早年人口眾多，村里可支持選出一席議員，但由於青壯人口外流嚴重，目前全村總人口還不到千人，僅剩879人，且65歲以上長者有202人，老人人口比例高達23%，比全縣平均16%還高出許多。

賴峰偉表示，社區照顧關懷工作從一通問安電話、到宅的問暖、據點的樂活健身、講座宣導、福利資訊提供，透過據點的成立，就像點亮一盞盞溫暖的燈火，溫暖長者心中。

縣府社會處表示，社區照顧關懷據點，透過在地化服務，提供有關懷訪視、電話問安、諮詢、轉介服務、健康促進活動、餐飲服務等服務，讓長者在熟悉的人事物環境下，健康快樂老化，實現在地老化理想與目標。