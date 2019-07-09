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金門呂氏宗祠遭雷擊全毀 陳玉珍開協調會協助重建

2019-07-09 17:03聯合報 記者蔡家蓁╱即時報導

今年5月17日的一場雷擊，造成金湖鎮東村的呂氏宗祠幾近全毀，宗祠到底是要「原地修復」還是「異地重建」，引起討論，金湖鎮公所昨召開「呂氏宗祠重建協調會議」，建立重建方案的方向及共識，分析原地或易地重建各種利弊，及可行方案，各種不同的看法、意見將待呂氏宗族內部討論、審慎評估後再續走下一步。

呂氏宗祠重建計劃協調會昨在蓮庵里公所舉辦，由金湖鎮長陳文顧召集，縣籍立委陳玉珍也全程出席，包括國有財產局金馬分處主任張翠芳、縣府建設處科長商中治、地政局副局長呂清福、縣議員王秀玉、金湖代表會副主席林麗芬、蓮庵里里長呂永林等人均出席與會。

金湖鎮公所表示，此次會議的召開，更加顯示鄉親對於傳統聚落與宗族倫理的重視，呂氏宗祠的重建不僅僅是呂氏長老、家族的大事，更是地方建設與文化傳承的指標，昨的實勘及會議，參與者眾，在充分的討論與溝通下，建立了重建方案的方向及共識，分析原地或易地重建各種利弊，及可行方案，因涉及國有土地，會議中甫就任的國有財產局金馬分處張翠芳主任以其主管機關的立場分析各種可行方案，提供了最專業的說明，也表達了支持、肯定的態度。

金湖鎮公所指出，此行實勘、會議後，各種不同的看法、意見將待呂氏宗族內部討論、審慎評估後再續走下一步，若是需要動用到國有地的撥用、易地等等行政措施，議員王秀玉、陳志龍均表示全力支持，將配合後續於議會提案作業；大家都希望一起來為呂氏祠堂重建儘最大的心力，盼早日完成宗祠重建的計劃。

發生在今年5月17日的一場雷擊，造成金湖鎮東村的呂氏宗祠幾近全毀，當時吸引不少民...
發生在今年5月17日的一場雷擊，造成金湖鎮東村的呂氏宗祠幾近全毀，當時吸引不少民眾圍觀。圖／金湖代表陳向鑫提供
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重建呂氏宗祠，金湖鎮長陳文顧、縣籍立委陳玉珍昨聯合主持協調會議，盼早日完成宗祠重...
重建呂氏宗祠，金湖鎮長陳文顧、縣籍立委陳玉珍昨聯合主持協調會議，盼早日完成宗祠重建。圖／立委陳玉珍辦公室提供
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有接近百年歷史的呂氏宗祠，因為雷擊，受損嚴重，內部的建築幾近全毀。圖／金湖代表陳...
有接近百年歷史的呂氏宗祠，因為雷擊，受損嚴重，內部的建築幾近全毀。圖／金湖代表陳向鑫提供
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修復倫理陳玉珍
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