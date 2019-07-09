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韓國藝術家金是憲駐村駁二 實驗性書籍動畫教你打太極

2019-07-09 16:54聯合報 記者徐如宜╱即時報導

韓國藝術家金是憲Shon Kim，應邀到駁二藝術特區擔任駐村藝術家，深入觀察高雄人生活空間及運動習慣，以太極拳為創作主題，結合動畫技術完成「BOOKANIMA：太極」作品。他使用數十本太極拳分解教科書、2萬張以上分解圖片製作成實驗動畫，讓書中的太極拳師傅動了起來，彷彿現場示範教學，許多觀眾就在銀幕前比劃起來。作品即日起至7月14日，在駁二大義倉庫C8-20漾藝廊展出。

高雄市文化局長林思伶表示，來自世界各地的駐村藝術家為駁二帶來了不一樣的國際視野，也在駁二激發了許多令人驚豔的創作計畫。文化局近年致力推動影視動漫產業，園區內有常獲獎的兔將動畫特效製作公司、以AR/VR體感研發為主的方陣聯合數位科技公司等專業廠商進駐，還有「動漫倉庫」及VR體感劇院，駁二藝術家進駐計畫更邀請動畫藝術家加入，帶給民眾多元豐富的動畫體驗。

韓國藝術家金是憲到高雄駁二駐村後，發現高雄許多公園、學校操場等公共空間，經常能看到練習太極拳、路跑及健走的市民，跟韓國有很大的不同，便想著以「功夫」做為駐村創作議題的靈感。研究過程中發現台灣太極拳相關介紹及書籍藏量相當豐富，各種流派的資訊也非常齊全，所以鎖定太極拳為創作主題，收集高雄二手書店的太極拳教學書籍，掃描分解圖示集結成「BOOKANIMA：太極」動畫。

金是憲是愛好武術的藝術創作者，對李小龍、葉問等武術宗師及各式拳法皆有涉略。他說，小時候曾經學習武術，買了許多書來自學，這些都成了創作「BOOKANIMA」系列書籍動畫的靈感。之前他已完成「BOOKANIMA－舞蹈、球類運動、有氧運動」等數支系列動畫，這次能在高雄找到跟功夫相關資料完成太極拳一作，非常開心。

金是憲在駐村期間也與高市圖鹽埕及鼓山分館合作，舉辦「直繪動畫」親子工作坊，介紹動畫基礎概念及技術，讓民眾體驗在膠捲上創作逐格動畫。許多小朋友從未看過膠捲底片，感到很好奇。

韓國藝術家金是憲結合動畫技術完成「BOOKANIMA：太極」作品，彷彿現場示範教...
韓國藝術家金是憲結合動畫技術完成「BOOKANIMA：太極」作品，彷彿現場示範教學，小朋友在銀幕前比劃起來。記者徐如宜／
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韓國藝術家金是憲結合動畫技術完成「BOOKANIMA：太極」作品，彷彿現場示範教...
韓國藝術家金是憲結合動畫技術完成「BOOKANIMA：太極」作品，彷彿現場示範教學，小朋友在銀幕前比劃起來。記者徐如宜／
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動畫藝術家駁二
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