鐵工廠棄置廢油入愛河 高市環保局最高將重罰300萬

2019-07-09 16:52 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



高雄市環保局人員以吸油棉清除愛河河面上的油汙。圖／高雄市環保局提供 分享 facebook 高雄市環保局昨天接獲民眾通報，指三民區的愛河流域寶珠溝水面出現油汙，派員前往循線查獲一處鐵工廠涉嫌棄置廢油，在廠區水溝內發現有廢油殘留。環保局今天繼續深入稽查，將依違反廢棄物清理法第28、31、36、52條開罰，最重將可罰300萬元。

高雄市環保局環境稽查科長馬振耀表示，民眾昨天通報愛河流域寶珠溝水面出現油汙，立即派員進行沿水路向上游巡查，發現灣興街55巷1號門口水溝內有廢油殘留。工廠負責人否認有汙染行為。

環保局進入這間鐵工廠稽查，發現此工廠屬公告列管事業，但未檢具廢清書送審、未以網路傳輸申報廢棄物流向、廢切削油未委託合法清除處理機構清理、廢切削油未於明顯處標示中文名稱等分別違反廢清法第31條第1項第1款、第2款、第28條第1項、第36條第1項規定，將依廢棄物清理法予以重罰，最重將可罰300萬元。

馬振耀表示，這次油汙主要淤積在愛河流域寶珠溝水閘門內側，環保局除啟動橫向聯繫，請水利局暫勿開啟閘門外，並立即派員以攔油索及吸油棉清除河面上油汙。已清除含油汙等相關廢棄物約10噸，目前環保局已完成清除油汙，後續將依規定向汙染者進行求償。