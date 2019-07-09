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金酒與天福合作引爭議遭議員猛K 金酒： 經得起檢驗

2019-07-09 16:30聯合報 記者蔡家蓁╱即時報導

金門縣議會臨時會，日前要求金酒公司針對與天福的合作案進行專案報告，會中議員針對聯...
金門縣議會臨時會，日前要求金酒公司針對與天福的合作案進行專案報告，會中議員針對聯名開發的酒品，引起熱議。記者蔡家蓁／攝影
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金酒公司與天福集團在日前正式簽約，以雙品牌方式進行戰略合作，並共同開發6款酒品，此舉引發金門縣議會部分議員的質疑，認為「雙標籤，容易產生混淆」，有「出賣金酒」的嫌疑，沈寂多日，金酒公司於今日澄清與天福集團合作，所有大陸酒品營銷策略，皆本於開拓大陸市場、提升營收績效、站穩市場利基而為，絕對經得起全民檢驗。

金門縣議會上週召開臨時會，要求金酒公司針對與天福的合作案進行專案報告，會中，縣議員王秀玉表示，金門高粱酒酒瓶下方印製有「天福集團」字樣，容易被消費者認為金酒被天福收購成為旗下子公司。此外，把天福中英文LOGO放進金酒商標，將會影響金酒在大陸管銷通路，甚至未來會破壞到金酒建立的品牌。議員李養生表示，在商標上有瑕疵，應該要有補正或配套措施。李應文直指，金酒與天福的合作，感覺整個程序怪怪的，希望金酒要符合正常程序，不然憂心未來雙方不再合作，市場恐會被對方吃掉。

議員歐陽儀雄則說，金酒與天福集團合作是相輔相成。 他支持金酒在大陸的發展，也堅持金酒未來市場在大陸，台灣差不多已飽和，希望未來在大陸打出好的金酒市場業績。

針對議員質疑的每款合作酒瓶及包裝盒上「金門酒廠」商標下方加註「天福集團」等字樣，是否有市場認同混淆之疑慮，金酒公司說，這些過去都有例可循，例如104年間金酒與故宮法藍瓷合作推出的經典紀念酒款，盒裝上也有加註故宮及法藍瓷的公司名稱及logo；而與金門縣農會共同推出的「純麥酒」酒盒裝也有加註農會名稱與商標。

金酒公司也進一步說明，這些酒品是專供天福門市銷售的客製化產品，於產品識別及標籤上當然應清楚敘明酒品生產方及客製化產品經銷方，如此才能避免造成市場混淆，也能避免自家金門高粱酒產品竄貨削價發生降低品牌權益之情事。此外，金酒公司更鄭重說明，與天福集團的合作，過程一直都是公開透明，相關合作項目也都提供議會知悉，絕對經得起全民檢驗，而且本案純就客製酒酒品之銷售合作而非技術性合作，與東北試釀案決策過程大相逕庭。

目前天福集團已訂購第一批酒品共17萬餘瓶，約可增加金酒廈門公司3700萬人民幣營業額。金酒公司說，透過長期合作，讓金門高粱酒品牌快速地滲透、深耕大陸市場，增加營業績效，借力使力提高金門高粱酒於大陸市場之品牌認知並持續為金門酒廠帶來可觀的營收，以確保縣民權益。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

金酒公司與天福集團策略聯盟，以雙品牌方式，共同開發6款酒品，日前在縣議會臨時會上...
金酒公司與天福集團策略聯盟，以雙品牌方式，共同開發6款酒品，日前在縣議會臨時會上遭議員猛K。圖／金門縣議會提供
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金門故宮法藍瓷
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