澎湖查賄小組揭牌 檢方邀民眾當「啄木鳥公民」

2019-07-09 15:54 聯合報 記者 聯合報 記者 林保光 ╱即時報導



針對明年第15任總統、副總統及第10屆立法委員選舉，最高檢察署及各地檢署今天成立「查察賄選及暴力督導小組」及「查察賄選及暴力執行小組」，今天上午10點，同步舉行揭牌儀式。澎湖地檢署檢察長黃謀信邀請澎湖縣警局長楊鴻正、澎湖縣調查站主任褚延平、澎湖縣政府政風處長邱盛林共同揭牌，宣示檢、警、調、政風等單位共同查察賄選、杜絕暴力介入選舉的決心。

澎湖地檢署主任檢察官詹益昌表示，事實上，今天之前，查察賄選的行動已經開始，今天「查察賄選及暴力執行小組」的揭牌，只是宣示檢、警、調、政風開始查察行動，呼籲參選人及支持者，不要以身試法。

詹益昌說，去年澎湖縣地方公職人員選舉，澎檢查獲不少賄選案件，並針對4名當選人提出當選無效之訴，目前已有3人經一審判決當選無效，1人尚在審理中，勝訴機率達75%以上，足見澎檢查賄嚴謹，證據扎實，一旦查獲絕不手軟。