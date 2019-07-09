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重溫台灣燈會的感動 墾丁福華重現夢幻燈飾

2019-07-09 15:46聯合報 記者潘欣中╱即時報導

台灣燈會屏東大鵬灣主燈區結合海陸空3D展演和絢麗燈飾，被網友大讚是「史上最美燈會」，燈會落幕後，民眾意猶未盡，包括主燈「巨鮪來富」在內的6座大型特色燈原地保留做為觀光亮點，其他也在屏東市展出，屏南地區的墾丁福華飯店則申請包括「琉璃森林」在內的5件中型作品及傳統花燈，日前點亮照亮墾丁地區的璀璨夏夜，讓民眾重溫台灣燈會在屏東的感動時刻。

多次參觀燈會的墾丁福華假飯店總經理張積光說，因飯店坐落於多數排灣族居住的恆春半島，館內設計也以排灣族圖騰為主，對藝術燈區中原民風的「琉璃森林」特別有感，得知政府將開放申請花燈作品，隨即爭取至館內中庭展示，不少遊客駐足欣賞、拍照，讚嘆作品創作之美，也讓民眾重溫大鵬灣燈會帶來的心情感動。

為將藝術花燈作品完美呈現，墾丁福華耗時數月規畫作品最適合的展出區域，並以最嚴謹地態度組裝每個藝術花燈，琉璃森林外，還有光環境燈區的「黑鮪吉祥門」和屏東盛產的蓮霧為主體，象徵光耀屏東、閃亮台灣的「祈福燈林」；另也展出屏東綵燈節的作品，包括跳水意象的「平衡木」、可愛的「甜蜜山丘」和諸多傳統花燈。

張積光說，這些藝術花燈延續台灣燈會的精神，在飯店各區融入地景及環境，每晚7至9時亮燈，用餐或逛街都能夠重溫燈會的美麗與感動，當時沒有時間到訪大鵬灣欣賞的民眾，歡迎到飯店參觀，感受燈光藝術的魅力，當時如何掀起賞燈熱潮。

屏南地區的墾丁福華飯店申請5件中型作品及傳統花燈，日前點亮照亮墾丁地區的璀璨夏夜...
屏南地區的墾丁福華飯店申請5件中型作品及傳統花燈，日前點亮照亮墾丁地區的璀璨夏夜，讓民眾重溫台灣燈會在屏東的感動時刻。圖／墾丁福華提供
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屏南地區的墾丁福華飯店則申請包括「琉璃森林」在內的5件中型作品及傳統花燈，日前點...
屏南地區的墾丁福華飯店則申請包括「琉璃森林」在內的5件中型作品及傳統花燈，日前點亮照亮墾丁地區的璀璨夏夜，讓民眾重溫台灣燈會在屏東的感動時刻。圖／墾丁福華提供
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屏南地區的墾丁福華飯店申請5件中型作品及傳統花燈，日前點亮照亮墾丁地區的璀璨夏夜...
屏南地區的墾丁福華飯店申請5件中型作品及傳統花燈，日前點亮照亮墾丁地區的璀璨夏夜，讓民眾重溫台灣燈會在屏東的感動時刻。圖／墾丁福華提供
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屏南地區的墾丁福華飯店申請5件中型作品及傳統花燈，日前點亮照亮墾丁地區的璀璨夏夜，讓民眾重溫台灣燈會在屏東的感動時刻。圖／墾丁福華提供
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台灣燈會花燈墾丁
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