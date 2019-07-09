因應氣候劇烈變遷 高市海洋局將連辦4場水產講習

2019-07-09 14:23 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



近年氣候加速變遷，農漁業深受影響，不只蔬果栽培管理不易，養殖魚類也易罹病，高雄市海洋局為此，明天起將辦4場水產養殖經營講習，導入智慧化養殖技術，克服氣候威脅，提供漁友更有力的「生產武器」。

受忽晴忽雨的氣候影響，近日全台蔬菜受損嚴重，到貨量下降，造成價格上漲，民眾都能感受到菜價浮動。

暖冬加上西南氣流，不只影響及農作物生產，對養殖漁業也帶來莫大威脅，高雄市海洋局為此，規畫於7月10日、11日、12日及17日分別在永安區漁會、林園區漁會、路竹區老人活動中心及美濃區公所辦理「水產養殖經營講習」，鼓勵漁友報名參加。

高雄市海洋局長趙紹廉表示，氣候變遷成極端氣候，包括颱風、低溫等天然災害的頻度與強度都增加，直接衝擊到人民生命財產安全。因此，除降低天然災害及魚病所造成的損失外，還可導入智慧化養殖技術，降低環境衝擊，提升養殖物種的存活率。

海洋局今年度水產養殖講習委由高雄科技大學辦理，邀請關復勇等產學研界專家、學者就水產養殖經營管理、魚病用藥防治、智慧化養殖技術、水產品行銷、水產品加工技術、電商平台、天然災害預防、養殖漁業法規等議題，傳授漁民技術經驗。講習結束，會授予結業證書。