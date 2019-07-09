親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

日本漢生病家屬賠償！安倍政府國賠4億不上訴

立委辦投票「贊不贊成郭台銘在專機漆上國旗？」9成網友一面倒

因應氣候劇烈變遷 高市海洋局將連辦4場水產講習

2019-07-09 14:23聯合報 記者王昭月╱即時報導

近年氣候加速變遷，農漁業深受影響，不只蔬果栽培管理不易，養殖魚類也易罹病，高雄市海洋局為此，明天起將辦4場水產養殖經營講習，導入智慧化養殖技術，克服氣候威脅，提供漁友更有力的「生產武器」。

受忽晴忽雨的氣候影響，近日全台蔬菜受損嚴重，到貨量下降，造成價格上漲，民眾都能感受到菜價浮動。

暖冬加上西南氣流，不只影響及農作物生產，對養殖漁業也帶來莫大威脅，高雄市海洋局為此，規畫於7月10日、11日、12日及17日分別在永安區漁會、林園區漁會、路竹區老人活動中心及美濃區公所辦理「水產養殖經營講習」，鼓勵漁友報名參加。

高雄市海洋局長趙紹廉表示，氣候變遷成極端氣候，包括颱風、低溫等天然災害的頻度與強度都增加，直接衝擊到人民生命財產安全。因此，除降低天然災害及魚病所造成的損失外，還可導入智慧化養殖技術，降低環境衝擊，提升養殖物種的存活率。

海洋局今年度水產養殖講習委由高雄科技大學辦理，邀請關復勇等產學研界專家、學者就水產養殖經營管理、魚病用藥防治、智慧化養殖技術、水產品行銷、水產品加工技術、電商平台、天然災害預防、養殖漁業法規等議題，傳授漁民技術經驗。講習結束，會授予結業證書。

報名可洽（07）3617141轉22336「林小姐或採取線上報名，網址為https://reurl.cc/7m8E5

因應氣候劇烈變遷，高雄市海洋局10日起將辦四場水產養殖講習。記者王昭月／攝影
因應氣候劇烈變遷，高雄市海洋局10日起將辦四場水產養殖講習。記者王昭月／攝影
分享

高雄市電商氣候變遷
炎炎夏日何處去 送你 7-11 吃冰趣

相關新聞

為屏東公共運輸宣傳 微電影大賽開跑

2019-07-09 10:38

海霸王等點交 不接管君鴻住宿券、餐券

2019-07-09 00:05

君鴻酒店拍賣 董事長質疑程序

2019-07-09 00:03

多納黑米祭 射箭、編織、抓豬賽

2019-07-08 23:09

紅包院長杜元坤 不為錢只為「義」

2019-07-08 23:03

考量健康及環保 澎湖老人餐食打算改用不鏽鋼餐具

2019-07-08 20:09

高雄護理之家爆群聚延遲通報 院方：有做好管控隔離

2019-07-08 18:49

驚人！屏東萬丹泥火山 相隔半年再度噴發

2019-07-08 18:29

君鴻酒店盼資遣費納入54億法拍款 雄院：依法辦理

2019-07-08 11:38

君鴻歇業 董座：希望員工資遣費列入優先債權

2019-07-08 11:31

高雄八五大樓君鴻歇業 董座張慶輝怒斥法院急什麼？

2019-07-08 10:37

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

路殺事件再添一起！ 苗栗石虎剛飽餐後卻慘死

2019-07-08 19:07

半年3千張超速罰單罰不怕！彰化139線擬祭出區間測速

2019-07-09 12:14

驚人！屏東萬丹泥火山 相隔半年再度噴發

2019-07-08 18:29

杜氏刀法狂人杜元坤 樂當助人「紅包醫師」

2019-07-08 20:00

別撲空了！「台中林熙蕾」車禍 蔥油餅店暫停營業

2019-07-09 10:46

女導遊喊原住民番仔、稱嘉蘭村「失落的部落」引爆族人怒火

2019-07-09 15:02

除雜草竟在路樹根部鋪柏油 網友：哪個天才？

2019-07-09 12:34

影／超夯迷你蒸汽小火車 新竹合興車站成親子遊必玩熱點

2019-07-08 18:52

東大門夜市火災後兩樣情 受災攤商嘆沒遊客

2019-07-08 16:01

酸甜爽口 屏東果農種「黃金山竹」有成

2019-07-09 07:41

雙北公車上下車刷卡 溢扣投訴多

2019-07-08 22:58

換新購電動環保機車補助六都最高 桃園市民別忘權益

2019-07-08 21:32

中横封53天搶修明通車 工程人員涉險找路

2019-07-09 11:44

社宅預定地標售遭疑賣地圖利 中市府：依法辦理

2019-07-08 21:48

影／台中某公車司機開車好殺 闖紅燈全都錄

2019-07-09 14:03

藍軍分裂脫黨助柯P選總統？鍾小平：將組里長後援會

2019-07-08 20:08

洪慈庸質疑中市賣地炒房 吳皇昇：曾參也能殺人

2019-07-09 11:49

新北稽查公車上下車刷卡溢扣 最高可罰9萬

2019-07-09 12:10

派任就退休？「24天」校長惹議

2019-07-08 23:16

國民黨初選民調開始 高市政界挺韓、挺郭 各自出招

2019-07-09 12:20

高雄護理之家爆群聚延遲通報 院方：有做好管控隔離

2019-07-08 18:49

7歲玩疊杯才三個月勇奪多項全國獎 教練讚他有熱情

2019-07-08 18:47

老機車汰換電動車 竹縣最高補助2.7萬

2019-07-08 23:31

玉山氣象站 守護台灣76年

2019-07-08 23:39

盧秀燕再攻中火 台電：搞混備轉、備用容量概念

2019-07-08 19:26

「地獄級」投49線 遊客心驚驚

2019-07-08 23:07

鬼門關前拉回 竹市OHCA患者救活、康復率創新高

2019-07-09 12:11

再創天梯榮景 投縣擬建地面纜車

2019-07-08 23:18

新北市府幫東來大廈住戶解決問題 同意都更過門檻

2019-07-09 00:07

夏令營放生鳥爭議！義德寺稱每天誦經回向 縣府將約談

2019-07-09 10:53

海霸王等點交 不接管君鴻住宿券、餐券

2019-07-09 00:05

米堤飯店總經理買關閉輾米廠 獲國軍米商評鑑亞軍

2019-07-09 09:21

陸橋封 東大門夜市後端生意冷清

2019-07-08 23:18

全國首創預抽、提早啟抽 蘆洲大排整治一期完成

2019-07-09 12:22

熱情華裔ABC的熱歌勁舞 風靡了台灣的鄉下孩子

2019-07-08 18:52

美國GCTC逾120城市參加 台灣規模歷年最大鄭文燦任團長

2019-07-08 16:00

台南擬設農業循環利用中心 民眾信心不足衍生絆腳石

2019-07-08 21:56

質疑中市賣地炒房 立委遭酸回

2019-07-08 23:35

考量健康及環保 澎湖老人餐食打算改用不鏽鋼餐具

2019-07-08 20:09

雲林垃圾山惡臭壟罩 居民苦不堪言揚言抗爭

2019-07-09 13:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top