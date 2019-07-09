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放下手機走出雲端 青少年活力營互動築夢

2019-07-09 13:57中央社 金門縣9日電

以「夢想」為主題的108年青少年夏日活力營今天在金門大學登場，金門縣政府秘書長張忠民勉勵學子放下手機、走出雲端，回到現實、與同儕互動；大家發揮群己關係，共同築夢。

青少年夏日活力營是由金門縣生命線協會承辦，沙美基督長老教會和金門大學等單位協辦。活力營在金大圓樓開幕，張忠民和社會處長董燊等人到場加油打氣。

張忠民說，年輕人沉迷手機和網路遊戲，欠缺人際互動，遇有情緒困擾很容易產生負面思維；他鼓勵學生放下手機、走出雲端，回到現實，與周遭人群接觸；他說，營會有88名學生參加，是大家學習互動的好機會。

生命線協會董事長許雪芳說，生命線「得勝者課程」走入國中校園多年，教導學生珍愛生命；她說，學生現在的夢想可能只是希望功課好或漂亮一點，但是夢想需要養成，透過活力營可以幫助找到真正目標，堅持努力往前走。

暑假後升8年級的張奇恩，期盼工程師的夢想可以實現；要升9年級的尤芷萱以前夢想當警察，擔心長不高要換個夢想，她希望可以從營會中培養領導力。

金門縣生命線協會從106年起辦理青少年夏日活動營，協會主任潘嬋蓉表示，根據營會自我效能量表前後分析結果，學員的自信心、社交能力、主動積極與情緒控制有顯著的提升。

營會藉由不同主題讓學生共同完成團體目標，沙美教會牧師許素蓮表示，營會主題曲「給夢想一雙翅膀」的歌詞就是營會的精神。她勉勵學生，找到上帝所命定的計畫，去到可以協助成就夢相人群裡，例如參加這項營會，就是很好的學習。

金門縣青少年夏日活力營是由金門縣政府公益彩券盈餘補助，心理師徐堅璽及花蓮、金門沙美和山外教會隊輔協助。11日下午閉幕。

生命線金門夢想
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