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國民黨初選民調開始 高市政界挺韓、挺郭各自出招

2019-07-09 12:20聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

國民黨總統選舉初選民調昨天已開始進行，高雄政界支持高雄市長韓國瑜、鴻海集團前董事長郭台銘的人士，透過臉書為各自的支持者宣傳、拉票，疾呼接到民調電話的人不要搶答。

國民黨高雄市議員陳麗娜在臉書推出韓粉相傳的「教戰手冊」，教支持者如何一題一題回答，千萬不要搶答。挺韓的國民黨高雄市議員黃紹庭在臉書表明立場，並請接到民調電話的人上網告訴他。國民黨立委陳宜民7月4日就貼出支持韓國瑜的內容，臉書也有韓國瑜造勢、街頭韓粉圍湧向韓國瑜的自拍影片。

挺郭台銘的前高雄縣長楊秋興最近雖然沒有在臉書為郭台銘拉票，他臉書最上方的兩篇貼文都是對郭台銘的肯定，一則細數他認識的郭台銘，一則是有關全球富豪捐款排行榜，郭台銘排第6，這則報導的圖表，楊秋興特別圈出郭台銘並將圖表置頂。

挺郭的高雄市副議長陸淑美、國民黨高雄市議會黨團總召曾俊傑雖然臉書沒有挺郭或最後衝刺挺郭的宣傳，但採取「實體拉票」，在公開、個人場合呼籲支持郭台銘。陸淑美的女兒黃韻涵臉書是有關初選民調貼文，但提醒大家，不論支持哪位參選人，在回答的過程中要是出現搶答、斷話，都會被算做無效電話。

郭台銘7月6日在高雄和中小企業人士座談時，人在國外但有請服務處人員到場的國民黨高雄市議員邱于軒，臉書上不少支持韓國瑜的網友留言批評她，邱于軒7日趕緊貼文表示，製造對立、情緒勒索這真的是自由民主的價值嗎？「小妹我人在美國修長照課程，認真上課之餘，每天都要被審判和批判。饒了我吧，我·只·挺·高·雄！」

國民黨總統選舉初選民調昨天已開始進行。本報系資料照片
國民黨總統選舉初選民調昨天已開始進行。本報系資料照片
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