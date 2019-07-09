屏東市復興圖書館月底重新開幕 9萬冊館藏上架歸隊

2019-07-09 11:06 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



屏東市立復興圖書館增建及整修完成，預計七月底將重新開幕，啟用前夕屏東市公所特別邀集愛書人，把9萬多冊館藏圖書重新上架，一起體驗「知識的力量」。屏東市長林恊松表示，復興圖書館的特色在培養市民從小閱讀的習慣，不但有兒童專屬閱讀區，啟用後更將推出一系列親子閱讀活動，未來也將調配人力，配合高齡化社會的需求，為長輩念書讀報；更將搭配美術館的畫展，推出「雙館齊發．書畫同源」活動。

市立復興圖書館共斥資7千多萬元經費進行增建整修，1樓採院落式建築，四周面牆全採落地窗，民眾能將窗外綠意盡收眼底，也將窗內書香風情一覽無遺。另外，也為0-6歲學齡前規畫兒童室、親子閱讀區、多功能室、期刊室、圖書室、自修區等多元化功能的空間。內部座位則從原本可容納120個增加為250個，更加滿足市民閱讀學習與休閒需求。

當初因應圖書館的增建和整修，原有館藏圖書94,650冊，去年全都下架打包封館，如今完工啟用在即，所有圖書又得要按編號書目全部上架，參與搬書的民眾共同的心聲就是「書，真的好重」。

市長林恊松參與搬書時也就營運方向表示，市立圖書館從成立之初，一直非常重視親子閱讀，也形成圖書館的特色。像每周日上午的「故事媽媽說故事」活動，還有短片欣賞「影音讀書會」，就一直深受家長喜愛，未來將配合親子共讀、嬰幼兒閱讀、閱讀小書製作等活動，希望為孩子們打造一個更優質的親子閱讀空間。同時也配合高齡社會需求，調配人力，除為長輩念書讀報服務，每周三下午也計畫試辦課後伴讀。

另外，更將市公所兩個外館連結，將美術館的畫展與圖書館的書找到共同連結點，以「雙館齊發．書畫同源」方式，讓圖書館也能發揮策展的創意，將食材變佳餚端上桌，辦理主題式系列閱讀活動，營造屏東市雙館齊發的城市美學。