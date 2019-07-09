酸甜爽口 屏東果農種「黃金山竹」有成

2019-07-09 07:41 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



屏東縣九如鄉農會，鼓勵農友多樣化種植蔬果，以避免農民過度集中種植單一作物，而因市場浮動血本無歸。有果農看準「黃金山竹」適應台灣的極端氣候、抗蟲害且易進行無毒栽培已種植約3分地，另外，有果農將檳榔樹轉種「榴槤蜜」收入更加穩定。

黃金山竹原產於玻利維亞，與一般紫果山竹同為藤黃科植物，而不同的是黃金山竹酸甜比均衡、肉質細緻軟嫩，且抗氧化能力高，含有葉酸、鉀和維生素Ｃ等成分，另外，果樹本身耐暑抗寒、不怕蟲害，，幾乎全台平地都可以種植。

農友龔泰安試種的「黃金山竹」，不久即將可以採收，他認為黃金山竹能適應台灣的極端氣候，還能無毒栽培，極具市場潛力。目前約種有3分地，平均每棵樹可產出2千至3千顆果實，預計明年即可大量產果，未來會透過九如農會超市平台作為銷售通路。

九如鄉農會種幹事龔泰文表示，2003 年因為東南亞國家為果實蠅疫區，為了防範這些果蠅對台灣水果的影響，農委會宣布禁止進口山竹鮮果，雖然今年即將解禁，但得經攝氏 46 度持續 58 分鐘蒸熱殺蟲處理，果實口感難免受到影響，。