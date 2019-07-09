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酸甜爽口 屏東果農種「黃金山竹」有成

2019-07-09 07:41聯合報 記者江國豪╱即時報導

屏東縣九如鄉農會，鼓勵農友多樣化種植蔬果，以避免農民過度集中種植單一作物，而因市場浮動血本無歸。有果農看準「黃金山竹」適應台灣的極端氣候、抗蟲害且易進行無毒栽培已種植約3分地，另外，有果農將檳榔樹轉種「榴槤蜜」收入更加穩定。

黃金山竹原產於玻利維亞，與一般紫果山竹同為藤黃科植物，而不同的是黃金山竹酸甜比均衡、肉質細緻軟嫩，且抗氧化能力高，含有葉酸、鉀和維生素Ｃ等成分，另外，果樹本身耐暑抗寒、不怕蟲害，，幾乎全台平地都可以種植。

農友龔泰安試種的「黃金山竹」，不久即將可以採收，他認為黃金山竹能適應台灣的極端氣候，還能無毒栽培，極具市場潛力。目前約種有3分地，平均每棵樹可產出2千至3千顆果實，預計明年即可大量產果，未來會透過九如農會超市平台作為銷售通路。

九如鄉農會種幹事龔泰文表示，2003 年因為東南亞國家為果實蠅疫區，為了防範這些果蠅對台灣水果的影響，農委會宣布禁止進口山竹鮮果，雖然今年即將解禁，但得經攝氏 46 度持續 58 分鐘蒸熱殺蟲處理，果實口感難免受到影響，。

另外，在九如鄉農會帶頭推廣下，黃姓農友也將檳榔園轉種新興果樹「榴槤蜜」黃妃品系，九如鄉農會超市已提供消費者預購。榴槤蜜原產東南亞國家，經過農業試驗單位協助後找出品質穩定的品種供給農民栽植，除了果肉柔軟味道香濃、甜度高，種子也可料理入菜口感類似稜角，而果皮還能泡茶喝，目前以產地直銷價格每斤80元，比起檳榔每斤35元，黃姓農友笑說改種後收益更多了。

果農龔泰文看準黃金山竹適應台灣四季氣候，又不怕蟲害可行無毒栽培，具有市場淺力。記...
果農龔泰文看準黃金山竹適應台灣四季氣候，又不怕蟲害可行無毒栽培，具有市場淺力。記者江國豪／攝影
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黃金山竹果實甜中帶酸，具豐富抗氧化劑含量及維生素Ｃ。記者江國豪／攝影
黃金山竹果實甜中帶酸，具豐富抗氧化劑含量及維生素Ｃ。記者江國豪／攝影
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黃妃品系榴槤蜜，氣味濃郁果肉柔軟。記者江國豪／攝影
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黃姓果農捨棄檳榔樹轉種榴槤蜜。記者江國豪／攝影
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