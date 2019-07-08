紅包院長杜元坤 不為錢只為「義」

2019-07-08 23:03 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ／高雄報導



義大醫院院長杜元坤，曾自掏腰包幫忙弱勢付醫療費或送紅包供買營養品。 圖 ／義大醫院提供 分享 facebook

自創「杜氏刀法」的義大醫院院長杜元坤，是國際神經顯微重建手術權威，發揮專業改變許多癱瘓病人的命運，但從醫以來他卻被冠上「紅包醫師」封號，連義联集團創辦人林義守都拿他沒輒，原來他不是收人紅包，而是給病人紅包，只因為見不得病人痛苦。他曾對林義守說「我不能讓你賺錢，卻為你買了『義』！」

杜元坤由骨科專科起家，專醫疑難雜症，病人眾多，一天看診近300人，每月開刀數百檯，他鑽研的神經顯微重建手術救人無數，近年更挑戰治療癱瘓，讓原本宣告殘癱的病人重新站起。

從醫選科的抉擇，他也選擇比較難走的路，往挑戰性高的顯微外科發展，從大血管鍛練到能接合精細的神經。30年前，臂神經叢成功接合機率僅10％，不服輸的他開發繞道手術，「國際上神經繞道手術經歷12次革命，其中8次是我的杜氏刀法開啟的」。

杜元坤說，他無法看人受苦卻無動於衷，在沒有健保的年代，他照顧一名差點截肢的病患，不只付醫藥費，還給對方5萬元創業金，當時還是實習醫師的他月薪僅2000元。

近來杜元坤因派救護車分赴宜蘭、花蓮接2名沒錢回診的癱瘓小孩，「老闆」林義守怕他開前例無法收拾，但他堅定地告訴林，幫助這些經濟困難的病患，不是在幫你賺錢，是在幫你買「義」。