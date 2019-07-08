親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

斷開何守正後 小嫻神秘大仁哥曝光

美國務院批准 售台108輛M1A2戰車

紅包院長杜元坤 不為錢只為「義」

2019-07-08 23:03聯合報 記者王昭月／高雄報導

義大醫院院長杜元坤，曾自掏腰包幫忙弱勢付醫療費或送紅包供買營養品。 圖 ／義大醫...
義大醫院院長杜元坤，曾自掏腰包幫忙弱勢付醫療費或送紅包供買營養品。 圖 ／義大醫院提供
分享

自創「杜氏刀法」的義大醫院院長杜元坤，是國際神經顯微重建手術權威，發揮專業改變許多癱瘓病人的命運，但從醫以來他卻被冠上「紅包醫師」封號，連義联集團創辦人林義守都拿他沒輒，原來他不是收人紅包，而是給病人紅包，只因為見不得病人痛苦。他曾對林義守說「我不能讓你賺錢，卻為你買了『義』！」

杜元坤由骨科專科起家，專醫疑難雜症，病人眾多，一天看診近300人，每月開刀數百檯，他鑽研的神經顯微重建手術救人無數，近年更挑戰治療癱瘓，讓原本宣告殘癱的病人重新站起。

從醫選科的抉擇，他也選擇比較難走的路，往挑戰性高的顯微外科發展，從大血管鍛練到能接合精細的神經。30年前，臂神經叢成功接合機率僅10％，不服輸的他開發繞道手術，「國際上神經繞道手術經歷12次革命，其中8次是我的杜氏刀法開啟的」。

杜元坤說，他無法看人受苦卻無動於衷，在沒有健保的年代，他照顧一名差點截肢的病患，不只付醫藥費，還給對方5萬元創業金，當時還是實習醫師的他月薪僅2000元。

近來杜元坤因派救護車分赴宜蘭、花蓮接2名沒錢回診的癱瘓小孩，「老闆」林義守怕他開前例無法收拾，但他堅定地告訴林，幫助這些經濟困難的病患，不是在幫你賺錢，是在幫你買「義」。

手術紅包醫師義大創業
炎炎夏日何處去 送你 7-11 吃冰趣

相關新聞

海霸王等點交 不接管君鴻住宿券、餐券

2019-07-09 00:05

君鴻酒店拍賣 董事長質疑程序

2019-07-09 00:03

多納黑米祭 射箭、編織、抓豬賽

2019-07-08 23:09

考量健康及環保 澎湖老人餐食打算改用不鏽鋼餐具

2019-07-08 20:09

高雄護理之家爆群聚延遲通報 院方：有做好管控隔離

2019-07-08 18:49

驚人！屏東萬丹泥火山 相隔半年再度噴發

2019-07-08 18:29

君鴻酒店盼資遣費納入54億法拍款 雄院：依法辦理

2019-07-08 11:38

君鴻歇業 董座：希望員工資遣費列入優先債權

2019-07-08 11:31

高雄八五大樓君鴻歇業 董座張慶輝怒斥法院急什麼？

2019-07-08 10:37

搭紅68公車到岡山之眼玩 也能順便逛航空教育館

2019-07-08 07:51

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

她嫁來台竟比越南還苦 獲全國孝行獎笑：最苦的已過

2019-07-08 14:04

二行程機車汰舊換購電動二輪車 竹縣最高補助2萬7千元

2019-07-08 14:26

搭公車要接地氣？ 阿婆趴地上看公車時刻表

2019-07-08 14:09

竹山天梯沒人潮？ 將仿澳洲藍山公園設地面纜車

2019-07-08 14:08

路殺事件再添一起！ 苗栗石虎剛飽餐後卻慘死

2019-07-08 19:07

婆婆鬧我？她回南部夫家 白飯+芒果還問：淋醬油嗎？

2019-07-08 11:11

賣冰阿伯默默清水溝10多年 社區變乾淨不淹水更無病媒

2019-07-08 14:09

影／反對農委會「堆肥中心」進駐 居民揚言誓死抗爭

2019-07-08 10:51

高雄八五大樓君鴻歇業 董座張慶輝怒斥法院急什麼？

2019-07-08 10:37

台中太平700餘無主骨骸今安座 地方得到平靜

2019-07-08 11:22

驚人！屏東萬丹泥火山 相隔半年再度噴發

2019-07-08 18:29

苗市大同國小無體育班 卻於全國小學籃賽奪冠

2019-07-08 09:09

千年老樟超大「避雷針」隨侍在側 安全或礙眼引議論

2019-07-08 11:24

東大門夜市火災後兩樣情 受災攤商嘆沒遊客

2019-07-08 16:01

影／台中大坑500隻紫斑蝶漫天飛舞 盧秀燕說「哇」

2019-07-08 12:09

樟湖國中小8月起公辦民營 派任新校長月底即退休惹議

2019-07-08 13:12

台南下營南69線火燒珠橋瓶頸 市府完成引道拓寬

2019-07-08 14:47

君鴻酒店盼資遣費納入54億法拍款 雄院：依法辦理

2019-07-08 11:38

影／仿史前獨木舟出航沖繩 今早航程過半已逾百公里

2019-07-08 10:04

搭紅68公車到岡山之眼玩 也能順便逛航空教育館

2019-07-08 07:51

君鴻歇業 董座：希望員工資遣費列入優先債權

2019-07-08 11:31

換新購電動環保機車補助六都最高 桃園市民別忘權益

2019-07-08 21:32

社宅預定地標售遭疑賣地圖利 中市府：依法辦理

2019-07-08 21:48

影／終結海砂屋 淡水東來大廈今斷水斷電

2019-07-08 13:52

7歲玩疊杯才三個月勇奪多項全國獎 教練讚他有熱情

2019-07-08 18:47

高雄護理之家爆群聚延遲通報 院方：有做好管控隔離

2019-07-08 18:49

藍軍分裂脫黨助柯P選總統？鍾小平：將組里長後援會

2019-07-08 20:08

盧秀燕再攻中火 台電：搞混備轉、備用容量概念

2019-07-08 19:26

熱情華裔ABC的熱歌勁舞 風靡了台灣的鄉下孩子

2019-07-08 18:52

考量健康及環保 澎湖老人餐食打算改用不鏽鋼餐具

2019-07-08 20:09

影／獅子會捐LED發光式反光背心 提升員警執勤安全

2019-07-08 15:02

杜氏刀法狂人杜元坤 樂當助人「紅包醫師」

2019-07-08 20:00

美國GCTC逾120城市參加 台灣規模歷年最大鄭文燦任團長

2019-07-08 16:00

影／超夯迷你蒸汽小火車 新竹合興車站成親子遊必玩熱點

2019-07-08 18:52

台南擬設農業循環利用中心 民眾信心不足衍生絆腳石

2019-07-08 21:56

協助都更還當起仲介！城鄉局帶東來大廈居民找租房

2019-07-08 16:23

會勘梧棲路口交通改善 蔡其昌等人爭取中央2000萬元

2019-07-08 14:26

「反送中」效應？彰化綠營立委辦青年營報名熱烈

2019-07-08 18:17

雲林埤麻大排10多年未疏濬 縣府宣布即日起清淤

2019-07-08 16:01

雲林華山、樟湖及永光派出所 3新所長7月上任

2019-07-08 12:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top