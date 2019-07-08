高雄護理之家爆群聚延遲通報 院方：有做好管控隔離

2019-07-08 18:49 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



高雄市某家養護機構發生疑似類流感群聚事件，6月22日到7月4日間，共有5位住民及1名工作人員出現發燒、咳嗽等上呼吸道症狀，經流感快篩為A型陽性，衛生局7月1日接獲通報後啟動疫情調查，認為該機構未在24小時內通報，違反傳染病防治法第33條規定，將依法裁處。

有住民家屬今向媒體投訴說，他母親在該醫院附設的護理之家已住一個多月，因故想帶母親離開，今早向醫護人員詢問何時能離院，結果被告知院內因A流群聚感染，暫時無法讓病人離開，才驚覺原來母親身曝險境。他不滿地說「院方隱匿疫情，未主動告知，令人很難接受」。

院方回應並未隱匿疫情，6月27日就向衛生單位通報並啟動感控措施，因住民陸續出現流感症狀，陸續將感染者轉到病房治療隔離，另發病的工作人員23日發病後，也主動在家隔離至7月4日，其餘未出現症狀的住民也都給予預防性投藥，目前疫情並無擴大之虞。

衛生局表示，該機構在6月22日、23日分別有1位住民及工作人員出現上呼吸道感染，之後陸續有4位住民出現類流感症狀，院方雖有針對其他沒有症狀的住民進行預防性投藥，衛生局也實地輔導查核，不過院方並未依規定在24小時內通報，將依法開罰。

疾管署監測顯示，今年第27週（6月30日到7月6日）類流感急診就診率全國10.85%、高雄市10.78%，雖未達流感流行閾值11.5%，但社區中仍有流感病毒活動及群聚事件發生，提醒醫療院所、人口密集機構及各級院校提高警覺防範，發生疑似群聚應落實通報，以有效阻斷疫情。