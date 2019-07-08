親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

日本街道最乾淨 他曝關鍵原因不在「素質」

旺角衝突夜！九龍反送中，港警「包抄清場」的流血衝突

也是轉型正義 流落異鄉的牛樟木歸返那瑪夏

2019-07-08 12:38中央社 高雄8日電

重約22公噸被視為守護那瑪夏族人的牛樟木「樹靈」，經過多年的爭取及促進轉型正義委員會的提案，那瑪夏族人今天要以傳統儀式迎回「那瑪夏千年牛樟KAMANU」。

那瑪夏區長白樣．伊斯理鍛今天告訴中央社記者，流落異鄉的千年牛樟得以迎回，守護族人，是部落的大事，明天起千年KAMANU將重回守護那瑪夏族人的崗位。

那瑪夏是高雄市的偏鄉，東鄰桃源區，西鄰台南市，北為嘉義縣大埔鄉，茂密豐富的林相，是那瑪夏得天獨厚的條件。

為了迎回千年KAMANU，布農族的達卡努瓦里長許聖明說「我一定要盛裝穿著布農服飾迎接樹靈」。他說，族人爭取期待已久，部落當然要盛大祈福、恭迎。

長6.4公尺，直徑為2.8公尺，重約22公噸的KAMANU是在101年在楠梓仙溪河床被發現，那瑪夏區公所農觀課長李勝瑜說，族人研判應該是八八風災或610水災時受災的漂流木，當時林務局職責所在，出面保管並將牛樟木運到屏東林管處。

屏東林管處長張偉顗說，經過清潔保養，林務局於104年納入做為雙流國家森林遊樂區環境教育課程中的教案之一，多年來讓遊客認識及了解珍貴樹種，有寓教於樂的意義。

部落爭取迎回千年KAMANU，是全族人念茲在茲的大事，不僅要行政協調，白樣說，還透過促進轉型正義委員會提案，獲得總統蔡英文的支持，才能如願。

白樣說，千年牛樟是族人的文化歷史資產，區公所成立專案小組，經區內各族耆老與青年討論研商，選訂今天下午由區長帶領族人到屏東獅子鄉舉辦啟動祈福儀式，再利用夜間不干擾交通的方式，載運回牛樟，沿路還要尋求警方護送及交通管制。

白樣指出，部落4大族群都安排盛大的祈福儀式要迎回KAMANU樹靈，許聖明說，他將穿起布農傳統服飾隨車迎接，用一連串原住民傳統文化祈福慶祝樹靈回歸那瑪夏。

除了迎接KAMANU樹靈，也具原住民轉型正義的意義，部落的布農族、卡那卡那富族、拉阿魯哇族及排灣族人，有祈福慰祖靈、敬神等儀式，9日上午會有一場熱鬧的傳統祭典儀式。

炎炎夏日何處去 送你 7-11 吃冰趣

相關新聞

高雄八五大樓君鴻歇業 董座張慶輝怒斥法院急什麼？

2019-07-08 10:37

君鴻酒店盼資遣費納入54億法拍款 雄院：依法辦理

2019-07-08 11:38

搭紅68公車到岡山之眼玩 也能順便逛航空教育館

2019-07-08 07:51

求職季高雄林園阿蓮辦聯合徵才 本周釋出1200職缺

2019-07-07 23:45

長期邊緣化 甲仙人口跌破6千

2019-07-07 23:23

甲仙化石館老舊 吸目光要有亮點

2019-07-07 23:16

萬巒五溝水社區 爭修復活化

2019-07-07 23:11

高市紅68公車增班 順遊航教館

2019-07-07 23:05

高雄時雨時晴 防疫人員：氣候南洋化增登革熱防疫難度

2019-07-07 21:08

憶童年與稻草人相伴 高雄湖內居民參與農村體驗

2019-07-07 20:08

氣爆倖存者挑戰全馬 羊角姊妹：靠加油聲和意志力完賽

2019-07-07 20:07

屏東五溝水最美客家聚落 可望展開修復計畫

2019-07-07 18:48

高雄觀光日背板設計疑為韓輔選？ 市府：業者自發行為

2019-07-07 17:51

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

影／基隆夜市踩到雷大蛤蜊4顆800元 業者：都有標價

2019-07-07 17:12

牽罟真的可以捕到魚 龍鳳漁港大騷動

2019-07-07 15:47

國民黨台中大里、太平立委提名 賴義鍠聲明不參選立委

2019-07-07 16:48

全國電力備載達16% 盧秀燕喊話中央「讓中火除役」

2019-07-08 10:32

高雄觀光日爭議文宣 製作業者致歉扛責

2019-07-07 17:30

婆婆鬧我？她回南部夫家 白飯+芒果還問：淋醬油嗎？

2019-07-08 11:11

消防隊新建大樓經費不足 他募200萬幫忙還捐車

2019-07-07 18:50

古蹟基隆海門天險砲台解說有誤？ 文化局：我們講的是歷史

2019-07-07 21:06

大太陽體感溫度飆高42度 桃園公園戲水整天人潮

2019-07-07 12:35

高雄八五大樓君鴻歇業 董座張慶輝怒斥法院急什麼？

2019-07-08 10:37

影／仿史前獨木舟航向沖繩 今午從台東烏石鼻港出發

2019-07-07 16:42

影／反對農委會「堆肥中心」進駐 居民揚言誓死抗爭

2019-07-08 10:51

高雄觀光日背板設計疑為韓輔選？ 市府：業者自發行為

2019-07-07 17:51

屏東五溝水最美客家聚落 可望展開修復計畫

2019-07-07 18:48

台中大里立德里水管修復 管裂15公分

2019-07-07 21:03

好涼！員林國小校園變水上遊樂場 消防水柱出動降溫

2019-07-07 16:55

高雄時雨時晴 防疫人員：氣候南洋化增登革熱防疫難度

2019-07-07 21:08

柳營兩要道斥資近1億5千萬改善 今年11月拚完工

2019-07-07 18:17

苗市大同國小無體育班 卻於全國小學籃賽奪冠

2019-07-08 09:09

壞的植物衝擊生態 好的植物可淨化室內空氣

2019-07-07 20:01

基隆美之國社區每期漏掉10座游泳池水量 立委蔡適應為社區奔走尋解方

2019-07-07 16:32

擊敗各路好手 三峽女筍王勇奪冠軍殊榮

2019-07-07 22:11

全台唯一的海相化石館得不到關愛 暑假遊客稀少

2019-07-07 21:09

台中太平700餘無主骨骸今安座 地方得到平靜

2019-07-08 11:22

他青年返鄉接棒種大梨 勇奪大湖尊梨評鑑「特等獎」

2019-07-07 16:43

大雨影響產量 彰化文蛤、蚵仔產地漲價

2019-07-07 17:10

二湖鳳梨香甜不咬嘴 網友提醒「吃完記得要喝水」

2019-07-07 21:07

大彎北解禁 北市府擬全區「住商混合」

2019-07-08 00:11

彰基擬重啟七期院區工程／衛局：有助提升醫療品質 盼多溝通

2019-07-07 23:23

千年老樟超大「避雷針」隨侍在側 安全或礙眼引議論

2019-07-08 11:24

酷！霹靂全台唯一Outlet店在傳藝 魔吞12宮全員亮相

2019-07-07 16:56

快捐血 嘉義O型血庫剩3天

2019-07-07 23:46

氣爆倖存者挑戰全馬 羊角姊妹：靠加油聲和意志力完賽

2019-07-07 20:07

台中大里立德里突缺水 水公司：測漏搶修中

2019-07-07 16:31

影／仿史前獨木舟出航沖繩 今早航程過半已逾百公里

2019-07-08 10:04

求職季高雄林園阿蓮辦聯合徵才 本周釋出1200職缺

2019-07-07 23:45

北市連鎖超商、咖啡店騎樓 9月起全面禁菸

2019-07-07 23:36

長期邊緣化 甲仙人口跌破6千

2019-07-07 23:23

搭紅68公車到岡山之眼玩 也能順便逛航空教育館

2019-07-08 07:51

桃園消防二大隊防溺宣導像潑水嘉年華 大人小孩都消暑

2019-07-07 17:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top