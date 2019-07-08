也是轉型正義 流落異鄉的牛樟木歸返那瑪夏

2019-07-08 12:38 中央社 高雄8日電



重約22公噸被視為守護那瑪夏族人的牛樟木「樹靈」，經過多年的爭取及促進轉型正義委員會的提案，那瑪夏族人今天要以傳統儀式迎回「那瑪夏千年牛樟KAMANU」。

那瑪夏區長白樣．伊斯理鍛今天告訴中央社記者，流落異鄉的千年牛樟得以迎回，守護族人，是部落的大事，明天起千年KAMANU將重回守護那瑪夏族人的崗位。

那瑪夏是高雄市的偏鄉，東鄰桃源區，西鄰台南市，北為嘉義縣大埔鄉，茂密豐富的林相，是那瑪夏得天獨厚的條件。

為了迎回千年KAMANU，布農族的達卡努瓦里長許聖明說「我一定要盛裝穿著布農服飾迎接樹靈」。他說，族人爭取期待已久，部落當然要盛大祈福、恭迎。

長6.4公尺，直徑為2.8公尺，重約22公噸的KAMANU是在101年在楠梓仙溪河床被發現，那瑪夏區公所農觀課長李勝瑜說，族人研判應該是八八風災或610水災時受災的漂流木，當時林務局職責所在，出面保管並將牛樟木運到屏東林管處。

屏東林管處長張偉顗說，經過清潔保養，林務局於104年納入做為雙流國家森林遊樂區環境教育課程中的教案之一，多年來讓遊客認識及了解珍貴樹種，有寓教於樂的意義。

部落爭取迎回千年KAMANU，是全族人念茲在茲的大事，不僅要行政協調，白樣說，還透過促進轉型正義委員會提案，獲得總統蔡英文的支持，才能如願。

白樣說，千年牛樟是族人的文化歷史資產，區公所成立專案小組，經區內各族耆老與青年討論研商，選訂今天下午由區長帶領族人到屏東獅子鄉舉辦啟動祈福儀式，再利用夜間不干擾交通的方式，載運回牛樟，沿路還要尋求警方護送及交通管制。

白樣指出，部落4大族群都安排盛大的祈福儀式要迎回KAMANU樹靈，許聖明說，他將穿起布農傳統服飾隨車迎接，用一連串原住民傳統文化祈福慶祝樹靈回歸那瑪夏。

除了迎接KAMANU樹靈，也具原住民轉型正義的意義，部落的布農族、卡那卡那富族、拉阿魯哇族及排灣族人，有祈福慰祖靈、敬神等儀式，9日上午會有一場熱鬧的傳統祭典儀式。