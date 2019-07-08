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金門小三通人次續成長 縣府估全年破2百萬

2019-07-08 11:34中央社 金門縣8日電

金門縣政府今天表示，6月小三通入出境人次較去年成長21%，累計上半年也較去年同期增加20%，以這樣成長態勢預估今年全年將超越去年，並可望突破200萬人次。

金門縣觀光處發布統計資料指出，今年1到6月小三通入出境累計106萬2254人次，較去年同期88萬1364人次，增加18萬890人次，成長20.52%；其中，台灣旅客約占52.64%、中國大陸旅客約占45.37%，外籍旅客約占1.99%。

搶灘料羅灣、金門廈門海上長泳活動將在13日登場，揭開浯島夏日嘉年華序幕；緊接而來的相遇石蚵林－探索海上兵馬俑、花蛤季、夏日音樂季將陸續上陣。金門縣觀光處長丁健剛表示，預料7月小三通人次將會再持續成長。

107年全年金門小三通人次創小三通自民國90年開航以來新高，達190萬多人次。丁健剛指出，有信心在今年再改寫紀錄，並預估能一舉突破200萬人次。

去年底以來，金門海灘多次發現感染非洲豬瘟的漂流豬屍，丁健剛表示，這雖然波及金門特產業，但從小三通人次統計看來，非洲豬瘟並未影響金門旅遊業。

丁健剛指出，未來縣府將合力推動金廈及澎湖旅遊節，共同推展各項休閒、體育、競賽、研學旅遊模式等活動，尤其研學旅遊更是未來推動重點，逐步提升金門旅遊的廣度與深度。

根據觀光處的數據顯示，6月小三通入出境旅客有18萬7468人次，較去年同期15萬3954人次，增加3萬3514人次，成長21.77%；其中，台灣旅客入出境達10萬4622人次，較去年同期9萬4732人次，增加9890人次，成長10.44%；中國大陸旅客有7萬9279人次，較去年同期5萬6019人次，增加2萬3260人次，成長41.52%。

其中，在中國大陸旅客部分，入境有3萬9524人次，較去年同期2萬8565人次，增加1萬959人次，成長38.37%；以落地簽方式入境6616人次，較去年同期4319人次，增加2297人次，成長53.18%。

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