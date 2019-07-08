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18年前遭雷擊體質變？ 雪霸志工成「最會放電的男人」

搭紅68公車到岡山之眼玩 也能順便逛航空教育館

2019-07-08 07:51聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

因應暑假旅遊季到來，高雄市觀光局推出崗山之眼周邊多元遊程，紅68公車即日起每逢周六、日，將增開10班車延駛到航空教育展示館，民眾搭乘捷運到岡山後，轉乘紅68公車到大莊公園站、就有接駁車到崗山之眼，也能順遊航教館，一窺岡山地區特有的空軍文化。

觀光局表示，今年製作岡山地區周邊人文旅遊地圖，景點中除了崗山之眼，還有岡山地區多樣美食、美景、地方文化等多元遊程，包括皮影戲館、空軍軍史館、航空教育展示館、台灣滷味博物館、台灣螺絲博物館及志斌豆瓣醬故事館等，提供許多體驗手作課程。

其中，航教館是全國唯一懸吊式飛機博物館，可看到中美蘇各式戰機，特色模型飛機、國軍退役飛機、懸吊式飛機等，假日從捷運轉搭公車就能前往一遊。相關路線及時刻表可參考高雄客運網站(http://www.kbus.com.tw/bus_info.asp?id=110)。

「崗山之眼」天空廊道以偏心懸吊式橋梁著稱，除增加視覺上高低差的震撼感，遊客可在橋上眺望整片阿公店水庫景緻及高雄市區景觀，更特意保留舊時軍事碉堡，去年初首度開放營運後，至年底有多達77萬入園人次，是高雄極具特色的休閒及軍事觀光景點，也帶動周邊景點觀光人潮。

觀光局說，為行銷岡山地區的多元文化特色，配合假日增開公車班次，即日起憑崗山之眼門票到航教館（含軍史館），可折抵50元門票費用，至滷味博物館消費滿百折50元。

「崗山之眼」天空廊道以偏心懸吊式橋梁著稱，遊客可在橋上眺望整片阿公店水庫景緻及高...
「崗山之眼」天空廊道以偏心懸吊式橋梁著稱，遊客可在橋上眺望整片阿公店水庫景緻及高雄市區景觀，成為高雄特色觀光景點，也帶動周邊景點參觀人潮。圖／聯合報系資料照片
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高市觀光局今年製作岡山地區周邊人文旅遊地圖，景點中除了崗山之眼，還有岡山地區多樣...
高市觀光局今年製作岡山地區周邊人文旅遊地圖，景點中除了崗山之眼，還有岡山地區多樣美食、美景、地方文化等多元遊程。圖／高雄市觀光局提供
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航空教育展示館收藏多架退役軍機，保存狀況良好，其中橫跨中華民國四任總統的總統專機...
航空教育展示館收藏多架退役軍機，保存狀況良好，其中橫跨中華民國四任總統的總統專機「中美號」也在展示之列。圖／航教館提供
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