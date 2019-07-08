搭紅68公車到岡山之眼玩 也能順便逛航空教育館

2019-07-08 07:51 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



因應暑假旅遊季到來，高雄市觀光局推出崗山之眼周邊多元遊程，紅68公車即日起每逢周六、日，將增開10班車延駛到航空教育展示館，民眾搭乘捷運到岡山後，轉乘紅68公車到大莊公園站、就有接駁車到崗山之眼，也能順遊航教館，一窺岡山地區特有的空軍文化。

觀光局表示，今年製作岡山地區周邊人文旅遊地圖，景點中除了崗山之眼，還有岡山地區多樣美食、美景、地方文化等多元遊程，包括皮影戲館、空軍軍史館、航空教育展示館、台灣滷味博物館、台灣螺絲博物館及志斌豆瓣醬故事館等，提供許多體驗手作課程。

其中，航教館是全國唯一懸吊式飛機博物館，可看到中美蘇各式戰機，特色模型飛機、國軍退役飛機、懸吊式飛機等，假日從捷運轉搭公車就能前往一遊。相關路線及時刻表可參考高雄客運網站(http://www.kbus.com.tw/bus_info.asp?id=110)。

「崗山之眼」天空廊道以偏心懸吊式橋梁著稱，除增加視覺上高低差的震撼感，遊客可在橋上眺望整片阿公店水庫景緻及高雄市區景觀，更特意保留舊時軍事碉堡，去年初首度開放營運後，至年底有多達77萬入園人次，是高雄極具特色的休閒及軍事觀光景點，也帶動周邊景點觀光人潮。