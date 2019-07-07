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求職季高雄林園阿蓮辦聯合徵才 本周釋出1200職缺

2019-07-07 23:45聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

7月進入畢業求職旺季，高雄本周舉辦6場徵才，共有61家廠商釋出1200個以上職缺，11日、12日分別在林園區、阿蓮區舉辦聯合徵才活動，其他包括製造業、保全業、客運業等也釋出不少職缺，歡迎畢業生、社會新鮮人及有意轉職民眾前來投石問路，找到適合的好工作。

勞工局表示，相關訊息可至高雄市公營人力銀行網站查詢，或電洽07-733-0823轉408。

9日（周二）下午2點到3點30分在三民就服站（高雄市三民區大順二路468號10樓，07-3837191），漢衛保全徵駐衛警保全員10人、清潔員5人，金琪工程會計1人、行政助理2人、技工10人、防水工程人員5人。

此外，亞瑟環境清潔公司徵工程機動打蠟人員5人、清潔員15人，東京都保全徵安管員20人、高雄市不老天使守護協會徵護士2人、居服員3人。

同天下午2點到4點在楠梓就服站（高雄市楠梓區學專路777號A棟2樓，07-3609521），奇賓機械公司徵技術員4人、品管助理4人，日安環保工程徵清潔員20人、義大汽車客運公司徵客運駕駛員20人、新昇發造船公司徵作業員10人、台灣福興工業徵作業員28人、沖壓技術員8人、倉管員4人、高雄市不老天使守護協會護士3人、居服員3人。

10日（周三）下午2點到4點在鳳山就服站3樓（高雄市鳳山區中山西路235號，07-7410243），志一企業徵操作工10人，欣嘉公司操作工6人、三雄科技徵操作工9人、順昌發鋼鐵企業徵操作工13人、中達橡膠工業徵操作工35人、益立機器企業徵操作工9人。

11日（周四）下午2點30分到4點在新興區公所（高雄市新興區中正三路34號1樓，07-2410053），楠梓電子徵操作工139人、旺詮徵操作工40人、高市樹子照顧服務勞動合作社徵居服員10人。

同天上午9點到12點30分在林園幸福公園展覽館（高雄市林園區沿海路二段250號，07-6466185）舉辦聯合徵才，邀請新聯興、海光、台虹科技、漢程汽車客運、三商家購、元山科技、橙田護理之家等廠商，開出「工程師、倉儲、電話客服、公車駕駛長、儲備店長、照服員」等351個優質職缺，平均薪資達28K以上。

12日（周五）上午9點到12點30分在阿蓮區公所2樓（高雄市阿蓮區民生路94號，07-6228321）舉辦聯合徵才，邀北高雄廠商如台灣福興、永豐餘工業用紙、五實企業、艾夏實業、德奇鋼鐵、雷音電子、嘉華盛科技等，開出「工程師、儲備幹部、技術員、技師、業務專員、機械製圖人員、品管人員、業務助理」等465個優質職缺，平均薪資27K以上。

高雄市勞工局本周舉辦6場徵才，共釋出1200個以上職缺。圖／高雄市勞工局提供
高雄市勞工局本周舉辦6場徵才，共釋出1200個以上職缺。圖／高雄市勞工局提供
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